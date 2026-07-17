כיכר השבת
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איראן מאיימת: נחטוף 100 חיילים; ארה"ב מרחיבה את התקיפות

ארה"ב מרחיבה דרמטית את התקיפות באיראן, כולל יעדי תשתית ואנרגיה. טהראן משיבה באיום מזעזע על חיי 100 חיילים אמריקאים ובמטח טילים לעבר בסיסים במפרץ. האם העימות בדרך להפוך למלחמה כוללת? כל הפרטים על הלילה הבוער (צבא וביטחון)

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10:23

קולומביה הפתיעה: נסוגה מהתביעה נגד ישראל בהאג ותפתח שגרירות בירושלים

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כיכר השבת
10:16

מגיד השיעור הגדול בעולם הורה לתלמידיו: אל תבואו לנחם; כך למדו בהיעדרו

זר שנקלע להיכל בית המדרש של ישיבת מיר השבוע, נתקל במחזה שלא ראה כמותו: מאות בחורים יושבים ושוקדים על התורה בעוצמה אדירה, כאשר מקומו של הר"מ המיתולוגי מעליהם נותר מיותם • מגיד השיעור הגדול בעולם, הגאון רבי אשר אריאלי, יושב שבעה על פטירת אחותו – אך תלמידיו ממשיכים את הסדרים כאילו הוא שם • מדוע הורה להם שלא לבוא לבני ברק ואיך יושלם ההספק בבין הזמנים? • כל הפרטים (עולם הישיבות)

כיכר השבת
10:09

נעצר חשוד בהשלכת רימון רסס למסעדה בקריית אונו

משטרת ישראל עצרה אמש חשוד בן 18 מבת ים בחשד להשלכת רימון רסס לעבר מסעדת ג'אפניקה בקריית אונו ביום שני לפנות בוקר. החשוד יובא היום לדיון בהארכת מעצרו, והחקירה נמשכת.

קובי רוזן
09:47

"זה אישי, לא פוליטי": אביגדור ליברמן חושף את הסוד מאחורי הקרע עם דרעי | בלעדי

יו"ר ישראל ביתנו מתייחס לראשונה לקרע העמוק עם יו"ר ש"ס • "כשאין לי ציפיות ממישהו - אין לי בעיה איתו" | הסיפור מאחורי החברות שנגמרה (פוליטי מדיני)

ישי כהן
09:36

נער בן 13 מצפת נחנק לאחר שאכל קרטיב - ונלחם על חייו בבית החולים

הילד פיתח תגובה אלרגית קשה לחלב לאחר שצרך קרטיב • במהלך הנסיעה למרכז הרפואי זיו חלה הידרדרות עד למצב מסכן חיים | הרופאים הצילו את חייו בזכות התערבות מהירה (בריאות)

כיכר השבת
09:24

גבר בן 40 במצב אנוש לאחר טביעה בחוף אשקלון

גבר כבן 40 נמצא הבוקר במצב אנוש לאחר שככל הנראה טבע בחוף אשקלון. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 09:05. צוותי מד"א מבצעים במקום פעולות החייאה ומעניקים טיפול רפואי.

קובי רוזן
09:24

שר ההגנה האמריקאי: תקפנו מגדל פיקוח איראני בצ'באהאר והפלנו אותו

שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' פרסם כי צבא ארה"ב תקף הבוקר מגדל פיקוח בצ'באהאר שבדרום איראן והפיל אותו. הגסת' הוסיף כי איראן אינה שולטת במצר הורמוז, ופרסם תמונות של כוחות אמריקאים עולים על סיפון מיכלית נפט איראנית סמוך למפרץ עומאן במסגרת אכיפת המצור על איראן.

קובי אטינגר
09:21

איראן סוגרת את קבר מרדכי ואסתר: "שיפוצים" או איומים קיצוניים?

הקהילה היהודית באיראן פרסמה הודעה חריגה על סגירת מתחם הקבר בהמדאן • מקורות טוענים: הסיבה האמיתית היא איומים מגורמים קיצוניים | הפרטים המלאים (בעולם)

יוסי נכטיגל
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