זר שנקלע להיכל בית המדרש של ישיבת מיר השבוע, נתקל במחזה שלא ראה כמותו: מאות בחורים יושבים ושוקדים על התורה בעוצמה אדירה, כאשר מקומו של הר"מ המיתולוגי מעליהם נותר מיותם • מגיד השיעור הגדול בעולם, הגאון רבי אשר אריאלי, יושב שבעה על פטירת אחותו – אך תלמידיו ממשיכים את הסדרים כאילו הוא שם • מדוע הורה להם שלא לבוא לבני ברק ואיך יושלם ההספק בבין הזמנים? • כל הפרטים (עולם הישיבות)

כיכר השבת