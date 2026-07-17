תיעודים דרמטיים מהאוויר ומהקרקע חושפים את ממדי ההרס במרכז הלוגיסטי הגדול במוסקבה | האם המלחמה הגיעה סופית לפתחה של הבירה הרוסית? (חדשות בעולם)דני שפיץ
מגיש הטלוויזיה ביקר בסוף השבוע בישיבה בעיר העתיקה שבמזרח ירושלים • במהלך הביקור, חשף קשר משפחתי מפתיע: סבו, הרב שמחה וינוגרד זצ"ל הקים את המוסד | תיעוד מהביקור המרגש (חרדים)איציק אוחנה
לוחמי מג"ב ירושלים עצרו 15 תושבי יו"ש ללא אישורי שהייה • הפעילות מתבצעת במסגרת ההיערכות המבצעית לקראת אירועי ט' באב | במהלך השבוע האחרון נעצרו כ-380 שוהים בלתי חוקיים (משטרה)קובי רוזן
פועל כבן 30 נהרג הבוקר (09:37) באתר בנייה סמוך לקריית מלאכי לאחר שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו. צוותי מד"א ביצעו פעולות החייאה בגבר שסבל מחבלה רב מערכתית, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום.קובי רוזן
שוטרים הגיעו למקום - בג'סר א-זרקא לאחר דיווח על חשד להתעללות בבעלי חיים • הכלב נמצא קשור בחבל שנכרך סביב פיו | החשוד נעצר ונכלא | צפו בתיעוד מרגעי ההתעללות (בארץ)קובי רוזן
אירוע חריג בניו יורק: תושב שיכון סקווירא שחזר לביתו באישון לילה גילה מחזה דוחה ומצחין בכניסה לביתו | הרקע, על פי המקומיים: הפרת תקנות המגורים הנוקשות של החסידות. "זה קורה דווקא בתשעת הימים שבהם אסור לאכול בשר" | צפו בתיעוד (חרדים)שאול כהנא
פועל זר כבן 40 נהרג היום בתאונת עבודה במפעלי צומת קרית מלאכי. לפי דיווח איחוד הצלה, משטח ברזל נפל על הפועל. צוותי החובשים ביצעו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו בשל הפציעות הקשות.קובי רוזן
אירוע חריג בניו יורק: תושב שיכון סקווירא שחזר לביתו באישון לילה גילה מחזה דוחה ומצחין בכניסה לביתו | הרקע, על פי המקומיים: הפרת תקנות המגורים הנוקשות של החסידות. "זה קורה דווקא בתשעת הימים שבהם אסור לאכול בשר" | צפו בתיעוד (חרדים)שאול כהנא
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