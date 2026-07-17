אירוע חריג בניו יורק: תושב שיכון סקווירא שחזר לביתו באישון לילה גילה מחזה דוחה ומצחין בכניסה לביתו | הרקע, על פי המקומיים: הפרת תקנות המגורים הנוקשות של החסידות. "זה קורה דווקא בתשעת הימים שבהם אסור לאכול בשר" | צפו בתיעוד (חרדים)

שאול כהנא