כיכר השבת
מבזק"רוצים לחלן את המדינה"

"רוצים לחלן את המדינה" | דרעי מאשים: הקפלניסטים קנו משתפי פעולה חרדים

יו"ר ש"ס מאשים באולפן 'כיכר': גורמי שמאל השקיעו כספים כבדים בקמפיין לדיכוי הצבעה במגזר החרדי • "קנו פעילים מהציבור שלנו שהקליטו רבנים" • המטרה: לשבור את האמונת חכמים ולהרחיק את הציבור מהנציגים| צפו (פוליטי)

יו"ר ש"ס אריה דרעי בריאיון באולפן 'כיכר השבת'
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10:27

מוסקבה בוערת: מתקפת כטב"מים ישירה על הלב הלוגיסטי של רוסיה

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דני שפיץ
10:26

מגיש הטלוויזיה אברי גלעד חשף: "סבא רבא שלי הקים את הישיבה"

מגיש הטלוויזיה ביקר בסוף השבוע בישיבה בעיר העתיקה שבמזרח ירושלים • במהלך הביקור, חשף קשר משפחתי מפתיע: סבו, הרב שמחה וינוגרד זצ"ל הקים את המוסד | תיעוד מהביקור המרגש (חרדים)

איציק אוחנה
10:18

15 שב"חים נתפסו באוטובוס בירושלים: המשטרה מגבירה אכיפה לקראת ט' באב

לוחמי מג"ב ירושלים עצרו 15 תושבי יו"ש ללא אישורי שהייה • הפעילות מתבצעת במסגרת ההיערכות המבצעית לקראת אירועי ט' באב | במהלך השבוע האחרון נעצרו כ-380 שוהים בלתי חוקיים (משטרה)

קובי רוזן
10:18

פועל בן 30 נהרג מחפץ כבד באתר בנייה ליד קריית מלאכי

פועל כבן 30 נהרג הבוקר (09:37) באתר בנייה סמוך לקריית מלאכי לאחר שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו. צוותי מד"א ביצעו פעולות החייאה בגבר שסבל מחבלה רב מערכתית, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום.

קובי רוזן
10:15

תועד במצלמת הגוף: הכלב חולץ לאחר התעללות קשה בג'סר א-זרקא

שוטרים הגיעו למקום - בג'סר א-זרקא לאחר דיווח על חשד להתעללות בבעלי חיים • הכלב נמצא קשור בחבל שנכרך סביב פיו | החשוד נעצר ונכלא | צפו בתיעוד מרגעי ההתעללות (בארץ)

קובי רוזן
10:10

נקמה מזעזעת: זו הנקמה הדוחה שקיבל תושב "שחרג מתקנות הקהילה"

אירוע חריג בניו יורק: תושב שיכון סקווירא שחזר לביתו באישון לילה גילה מחזה דוחה ומצחין בכניסה לביתו | הרקע, על פי המקומיים: הפרת תקנות המגורים הנוקשות של החסידות. "זה קורה דווקא בתשעת הימים שבהם אסור לאכול בשר" | צפו בתיעוד (חרדים)

שאול כהנא
10:09

פועל בן 40 נהרג בתאונת עבודה בקרית מלאכי

פועל זר כבן 40 נהרג היום בתאונת עבודה במפעלי צומת קרית מלאכי. לפי דיווח איחוד הצלה, משטח ברזל נפל על הפועל. צוותי החובשים ביצעו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו בשל הפציעות הקשות.

קובי רוזן
10:09

נקמה מזעזעת: עשרות רגלי עופות פוזרו בחצר תושב שחרג מתקנות הקהילה 

אירוע חריג בניו יורק: תושב שיכון סקווירא שחזר לביתו באישון לילה גילה מחזה דוחה ומצחין בכניסה לביתו | הרקע, על פי המקומיים: הפרת תקנות המגורים הנוקשות של החסידות. "זה קורה דווקא בתשעת הימים שבהם אסור לאכול בשר" | צפו בתיעוד (חרדים)

שאול כהנא
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