מגיד השיעור הגדול בעולם הורה לתלמידיו: אל תבואו לנחם; כך למדו בהיעדרו

יו"ר ישראל ביתנו מתייחס לראשונה לקרע העמוק עם יו"ר ש"ס • "כשאין לי ציפיות ממישהו - אין לי בעיה איתו" | הסיפור מאחורי החברות שנגמרה (פוליטי מדיני)

ישי כהן