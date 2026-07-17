מגיד השיעור הגדול בעולם הורה לתלמידיו: אל תבואו לנחם; כך למדו בהיעדרו

ממשלת קולומביה הנכנסת הודיעה על משיכת התערבותה בתביעה נגד ישראל • שר החוץ סער סיכם עם עמיתו המיועד על חידוש מלא של היחסים | סיום עידן פטרו האנטי-ישראלי (מדיני)כיכר השבת
משטרת ישראל עצרה אמש חשוד בן 18 מבת ים בחשד להשלכת רימון רסס לעבר מסעדת ג'אפניקה בקריית אונו ביום שני לפנות בוקר. החשוד יובא היום לדיון בהארכת מעצרו, והחקירה נמשכת.קובי רוזן
יו"ר ישראל ביתנו מתייחס לראשונה לקרע העמוק עם יו"ר ש"ס • "כשאין לי ציפיות ממישהו - אין לי בעיה איתו" | הסיפור מאחורי החברות שנגמרה (פוליטי מדיני)ישי כהן
הילד פיתח תגובה אלרגית קשה לחלב לאחר שצרך קרטיב • במהלך הנסיעה למרכז הרפואי זיו חלה הידרדרות עד למצב מסכן חיים | הרופאים הצילו את חייו בזכות התערבות מהירה (בריאות)כיכר השבת
גבר כבן 40 נמצא הבוקר במצב אנוש לאחר שככל הנראה טבע בחוף אשקלון. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 09:05. צוותי מד"א מבצעים במקום פעולות החייאה ומעניקים טיפול רפואי.קובי רוזן
שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' פרסם כי צבא ארה"ב תקף הבוקר מגדל פיקוח בצ'באהאר שבדרום איראן והפיל אותו. הגסת' הוסיף כי איראן אינה שולטת במצר הורמוז, ופרסם תמונות של כוחות אמריקאים עולים על סיפון מיכלית נפט איראנית סמוך למפרץ עומאן במסגרת אכיפת המצור על איראן.קובי אטינגר
הקהילה היהודית באיראן פרסמה הודעה חריגה על סגירת מתחם הקבר בהמדאן • מקורות טוענים: הסיבה האמיתית היא איומים מגורמים קיצוניים | הפרטים המלאים (בעולם)יוסי נכטיגל
4 קטינים תושבי בת ים נעצרו בחשד לפריצות חוזרות לבית ספר • גנבו מקדחה ורכוש נוסף וגרמו נזק במקום | הוגש כתב אישום (בארץ)דוד הכהן
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