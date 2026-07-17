צה"ל תקף הלילה והבוקר במספר אזורים בדרום לבנון

ילד כבן 3 נפל מגובה של כ-4 מטר במרכז קניות בשדרות דוד טוביהו בבאר שבע. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה לבית החולים סורוקה. מצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
נשיא המדינה התראיין לרשת אל-ערבייה והתייחס ליחסים עם איראן • הביע כבוד ליורש העצר הסעודי | 'הדיאלוג בין ירושלים למכה צריך להיות התמצית האמיתית' (פוליטי מדיני)כיכר השבת
בקרת פתע חשפה ליקויים חמורים בתהליכי עבודה ומחסור בכוח אדם • צו הסגירה נכנס לתוקף מיידית עד לתיקון מלא | בית החולים: 'מטופל באופן מיידי' (חדשות בריאות)כיכר השבת
אוטובוס פגע בעמוד ברחוב שאול המלך בבאר שבע הבוקר בשעה 11:17. צוותי מד"א מפנים לבית החולים סורוקה 8 פצועים במצב קל.קובי רוזן
משרד הבריאות האיראני דיווח כי 8 בני אדם נהרגו ו-20 נפצעו בתקיפות האמריקאיות בדרום איראן הלילה. לפי הדיווח האיראני, מאז תחילת סבב ההסלמה הנוכחי נהרגו 38 בני אדם ויותר מ-400 נפצעו.קובי אטינגר
משרד הבריאות הוציא צו סגירה מיידית לחדרי הניתוח בבית החולים "מדיקה רפאל" בפארק עתידים בתל אביב. בבקרת פתע שנערכה נמצאו תהליכי עבודה לא תקינים בחדר הניתוח ובאספקה הסטרילית המרכזית, וכן מחסור משמעותי בכוח אדם המסכן את בטיחות המטופלים. החל מאתמול, חדרי הניתוח סגורים לכל פעילות רפואית עד לתיקון מלא של הליקויים.יוסי נכטיגל
שוטרים ולוחמי מג"ב עצרו הלילה בכפר סמיע שני חשודים ברכב עם לוחיות משוכפלות. בחיפוש ברכב נמצא ציוד החשוד כמטען חבלה עם שלט ואמצעי הפעלה, רעלות פנים וכפפות. על גופו של אחד החשודים נתפס אקדח גלוק עם מחסנית טעונה. החשודים, תושבי כיסרא (29) וסאג'ור (34), נעצרו על רקע סכסוך באזור והועברו לחקירה. חבלן משטרתי טיפל בפריטים והסיר את הסיכון.קובי רוזן
מסע הבריונות וההפחדה מצד גורמי האכיפה במשרד החינוך כלפי הסמינר הליטאי המוביל בבית שמש ובעד בת האיש המקושר נמשך - כשהפעם הלחץ מהתחקיר ב'כיכר' הוביל את פקחי המשרד לטעות קריטית שעשויה להגיע עד בית המשפט העליון • זימונים בניגוד לחוק, והמסר מההנהלה: "הולכים עד הסוף". וגם: איפה ש"ס נעלמה, כאשר ישנן בנות ספרדיות שעדיין יושבות בבית (חרדים)חזקי שטרן
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