שוטרים ולוחמי מג"ב עצרו הלילה בכפר סמיע שני חשודים ברכב עם לוחיות משוכפלות. בחיפוש ברכב נמצא ציוד החשוד כמטען חבלה עם שלט ואמצעי הפעלה, רעלות פנים וכפפות. על גופו של אחד החשודים נתפס אקדח גלוק עם מחסנית טעונה. החשודים, תושבי כיסרא (29) וסאג'ור (34), נעצרו על רקע סכסוך באזור והועברו לחקירה. חבלן משטרתי טיפל בפריטים והסיר את הסיכון.

קובי רוזן