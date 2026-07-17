נתפסו מטען חבלה ואקדח בצפון — שני חשודים נעצרו

מסע הבריונות וההפחדה מצד גורמי האכיפה במשרד החינוך כלפי הסמינר הליטאי המוביל בבית שמש ובעד בת האיש המקושר נמשך - כשהפעם הלחץ מהתחקיר ב'כיכר' הוביל את פקחי המשרד לטעות קריטית שעשויה להגיע עד בית המשפט העליון • זימונים בניגוד לחוק, והמסר מההנהלה: "הולכים עד הסוף". וגם: איפה ש"ס נעלמה, כאשר ישנן בנות ספרדיות שעדיין יושבות בבית (חרדים)

חזקי שטרן