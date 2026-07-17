כיכר השבת
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ילד בן 3 נפל מגובה של 4 מטר במרכז קניות בבאר שבע

ילד כבן 3 נפל מגובה של כ-4 מטר במרכז קניות בשדרות דוד טוביהו בבאר שבע. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה לבית החולים סורוקה. מצבו מוגדר בינוני.

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12:17

הרצוג בראיון נדיר לטלוויזיה הסעודית: 'זה החלום שלי לראות שלום עם סעודיה'

נשיא המדינה התראיין לרשת אל-ערבייה והתייחס ליחסים עם איראן • הביע כבוד ליורש העצר הסעודי | 'הדיאלוג בין ירושלים למכה צריך להיות התמצית האמיתית' (פוליטי מדיני)

כיכר השבת
12:11

צו סגירה דרמטי: חדרי הניתוח בבית החולים 'מדיקה רפאל' נסגרו לאלתר

בקרת פתע חשפה ליקויים חמורים בתהליכי עבודה ומחסור בכוח אדם • צו הסגירה נכנס לתוקף מיידית עד לתיקון מלא | בית החולים: 'מטופל באופן מיידי' (חדשות בריאות)

כיכר השבת
11:52

8 פצועים בתאונה: אוטובוס פגע בעמוד בבאר שבע

אוטובוס פגע בעמוד ברחוב שאול המלך בבאר שבע הבוקר בשעה 11:17. צוותי מד"א מפנים לבית החולים סורוקה 8 פצועים במצב קל.

קובי רוזן
11:52

איראן: 8 הרוגים ו-20 פצועים בתקיפות האמריקאיות הלילה

משרד הבריאות האיראני דיווח כי 8 בני אדם נהרגו ו-20 נפצעו בתקיפות האמריקאיות בדרום איראן הלילה. לפי הדיווח האיראני, מאז תחילת סבב ההסלמה הנוכחי נהרגו 38 בני אדם ויותר מ-400 נפצעו.

קובי אטינגר
11:52

משרד הבריאות סוגר את חדרי הניתוח בבית החולים "מדיקה רפאל"

משרד הבריאות הוציא צו סגירה מיידית לחדרי הניתוח בבית החולים "מדיקה רפאל" בפארק עתידים בתל אביב. בבקרת פתע שנערכה נמצאו תהליכי עבודה לא תקינים בחדר הניתוח ובאספקה הסטרילית המרכזית, וכן מחסור משמעותי בכוח אדם המסכן את בטיחות המטופלים. החל מאתמול, חדרי הניתוח סגורים לכל פעילות רפואית עד לתיקון מלא של הליקויים.

יוסי נכטיגל
11:24

נתפסו מטען חבלה ואקדח בצפון — שני חשודים נעצרו

שוטרים ולוחמי מג"ב עצרו הלילה בכפר סמיע שני חשודים ברכב עם לוחיות משוכפלות. בחיפוש ברכב נמצא ציוד החשוד כמטען חבלה עם שלט ואמצעי הפעלה, רעלות פנים וכפפות. על גופו של אחד החשודים נתפס אקדח גלוק עם מחסנית טעונה. החשודים, תושבי כיסרא (29) וסאג'ור (34), נעצרו על רקע סכסוך באזור והועברו לחקירה. חבלן משטרתי טיפל בפריטים והסיר את הסיכון.

קובי רוזן
11:23

חשיפה | הטעות הקריטית של מנהל המחוז החרדי, הלחץ וההתחמקות מתשובות: "נשקול עתירה משפטית"

מסע הבריונות וההפחדה מצד גורמי האכיפה במשרד החינוך כלפי הסמינר הליטאי המוביל בבית שמש ובעד בת האיש המקושר נמשך - כשהפעם הלחץ מהתחקיר ב'כיכר' הוביל את פקחי המשרד לטעות קריטית שעשויה להגיע עד בית המשפט העליון • זימונים בניגוד לחוק, והמסר מההנהלה: "הולכים עד הסוף". וגם: איפה ש"ס נעלמה, כאשר ישנן בנות ספרדיות שעדיין יושבות בבית (חרדים)

חזקי שטרן
11:17

אחרי 18 שנה: כתב אישום נגד המחבל שרצח את עידו זולדן הי"ד

המחבל שוחרר ממעצר הרשות הפלסטינית ונעצר בקלקיליה • כתב האישום מייחס לו רצח בצוותא | הפרטים המזעזעים של הפיגוע (צבא וביטחון)

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