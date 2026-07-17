ילד בן 7 נפצע בינוני בתאונת דרכים בבני ברק

המטבע האיראני הגיע לשפל היסטורי חדש: 1.935 מיליון ריאל לדולר אמריקאי אחד. זו הפעם השנייה בהיסטוריה שהריאל נופל מתחת לרף של 1.9 מיליון לדולר. השפל הקודם היה בתחילת מאי האחרון, כאשר המטבע הגיע ל-1.92 מיליון ריאל לדולר לפרק זמן קצר של מספר שעות.

קובי אטינגר