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בני ברק: ילד בן 7 נפגע מרכב ופונה במצב בינוני לבי"ח

ילד הולך רגל נפגע מרכב ברחוב נחמיה בבני ברק • כוחות החירום העניקו טיפול רפואי במקום | הילד פונה במצב בינוני עם חבלות בראש ובבטן לבי"ח שיבא (חרדים)

צילום: צילום: דוברות הצלה
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