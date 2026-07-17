ילד בן 7 נפגע מרכב בבני ברק ופונה במצב בינוני

המטבע האיראני הגיע לשפל היסטורי חדש: 1.935 מיליון ריאל לדולר אמריקאי אחד. זו הפעם השנייה בהיסטוריה שהריאל נופל מתחת לרף של 1.9 מיליון לדולר. השפל הקודם היה בתחילת מאי האחרון, כאשר המטבע הגיע ל-1.92 מיליון ריאל לדולר לפרק זמן קצר של מספר שעות.קובי אטינגר
ילד הולך רגל נפגע מרכב ברחוב נחמיה בבני ברק • כוחות החירום העניקו טיפול רפואי במקום | הילד פונה במצב בינוני עם חבלות בראש ובבטן לבי"ח שיבא (חרדים)כיכר השבת
שלושה תושבי דרום ניסו לייצא חשיש לירדן • כוחות הביטחון סגרו מעגל והצליחו לסכל את ההברחה | הפרטים המלאים (צבא וביטחון)כיכר השבת
ילד בן 7 נפגע מרכב כשחצה את רחוב חזון איש בבני ברק. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה וקיבעו אותו, ולאחר מכן פונה לבית החולים שיבא בתל השומר. הילד סובל מחבלות ופציעות בראשו ובפלג גופו העליון ומצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
יממה לאחר התיעוד שפורסם ב'כיכר השבת' מתקיפת פקחי רשות המסים בבני ברק, מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', הודיע לראש העיר חנוך זייברט כי הטיפול בתביעות הפיצויים של תושבי העיר בגין נזקי המלחמה יוקפא, עד שהעירייה תפרסם גינוי פומבי לאירוע (חדשות)קובי ישראל
במבצע אכיפה ארצי נרשמו 367 דוחות • משאית פלסטינית נתפסה בפעם השנייה עם דליפת אוויר במערכת הבלמים | ״אקדח טעון בכביש״ (משטרה)כיכר השבת
דיפלומט איראני מגלה לעיתונות: קרע עמוק במשטר בין מי שחושש מקריסה כלכלית למי שדורש שליטה על מצר הורמוז • אנליסטים מעריכים: ארבעה חודשי מצור יאפסו את הכנסות הנפט | המהמורה של טראמפ (בעולם)יוסי נכטיגל
השרה להגנת הסביבה התעלמה מעמדת היועצת המשפטית ומחוות דעת רט"ג • המהלך נועד לאפשר לשב"ס להציב תנינים סביב בתי כלא | הארגונים הסביבתיים: "נתנגד בתוקף" (בארץ)יוני גבאי
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