המטבע האיראני קורס לשפל היסטורי חדש

דיפלומט איראני מגלה לעיתונות: קרע עמוק במשטר בין מי שחושש מקריסה כלכלית למי שדורש שליטה על מצר הורמוז • אנליסטים מעריכים: ארבעה חודשי מצור יאפסו את הכנסות הנפט | המהמורה של טראמפ (בעולם)

יוסי נכטיגל