4 פצועים בתאונה בין שני רכבים בכביש ניצן-ניצנים

פעיל שמאל קיצוני בן 90 הגיע לחוות תומר והחל בהתעמתות עם נער • בהמשך דרס תושבת שנאחזה ברכבו ונגררה מטרים | ראשי המועצות: 'חציית קו אדום - אנרכיסטים תוקפים יהודים' (בארץ)כיכר השבת
לאחר חודשים של משא ומתן מול הנהלת הכנסת, ועד היועצים הפרלמנטריים הודיע על שורת הישגים ובהם העלאת תקרת סבסוד המלונות, כלכלת לילה ללא עלות בימי מליאה ארוכים והתקדמות בטיפול בסוגיית האש”ל. ל'כיכר השבת' נודע כי ח”כ ינון אזולאי היה מעורב באופן משמעותי במגעים מול הנהלת הכנסת (חדשות)קובי ישראל
משטרת ישראל עיכבה נהג בן 90 שפגע באישה בחוות תומר ליד צומת גוש עציון. החשוד הגיע למקום והחל לתעד במצלמה, ולאחר דין ודברים עם תושבים עלה לרכבו ופגע קלות בנער. כאשר תושבת ניגשה לברר את המקרה, החשוד המשיך בנסיעה תוך שהיא נאחזת ברכב ונגררת מטרים. האישה נפצעה באורח קל. החשוד נעצר ורכבו נתפס.קובי רוזן
בלשי הנוער עצרו חשוד בן 25 מבני ברק לאחר היכרות ברשת • החשוד ביצע עבירות בקטין בן 15 בחניון | המשטרה קוראת לקורבנות נוספים לפנות (חדשות חרדים)דוד הכהן
אנס חמדאן חוסל בתקיפה מדויקת בחאן יונס • שימש כדמות מרכזית בהחזקת חטופים ובתיעוד שחרורם | סגירת מעגל מול מחבל שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר (צבא וביטחון)ב. ניסני
קהיר והאמירויות מפעילות לחץ על וושינגטון למנוע מעורבות ישראלית • בן זאיד קטע ביקור במצרים בגלל המשבר | תיאום צבאי נרחב בין מצרים למדינות המפרץ (בעולם)כיכר השבת
סמוטריץ', בן גביר, ברקת ועשרות ח"כים יצטרפו לצעדה • אלפי אזרחים ומשפחות שכולות יתקבצו בצומת יד מרדכי | "נראה את הקמת היישובים עוד לפני הבחירות" (בארץ)כיכר השבת
טהראן הורתה לחות'ים לחסום את המצר האסטרטגי • משמרות המהפכה מאיימים להפסיק יצוא נפט וגז דרך הורמוז | המהלך עלול לחנוק את הכלכלה העולמית, וכך מקווים באיראן להצליח להפעיל פעם נוספת לחץ על טראמפ להפסיק את גל התקיפות (בעולם)יוסי נכטיגל
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