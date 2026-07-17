כיכר השבת
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4 פצועים בתאונה בין שני רכבים בכביש ניצן-ניצנים

תאונת דרכים בין שני כלי רכב אירעה היום בשעה 14:46 בכביש 3631 בין צומת ניצן לחוף ניצנים. צוותי מד"א מפנים לבית החולים ברזילי 4 פצועים: גבר בן 41 במצב בינוני עם חבלות בפלג גופו העליון, ו-3 פצועים קל.

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16:14

פעיל שמאל בן 90 דרס תושבים בחוות תומר - והמשיך בנסיעה

פעיל שמאל קיצוני בן 90 הגיע לחוות תומר והחל בהתעמתות עם נער • בהמשך דרס תושבת שנאחזה ברכבו ונגררה מטרים | ראשי המועצות: 'חציית קו אדום - אנרכיסטים תוקפים יהודים' (בארץ)

כיכר השבת
16:05

אחרי חודשים של מאבק: הישג ליועצי הכנסת במו”מ על תנאי ההעסקה

לאחר חודשים של משא ומתן מול הנהלת הכנסת, ועד היועצים הפרלמנטריים הודיע על שורת הישגים ובהם העלאת תקרת סבסוד המלונות, כלכלת לילה ללא עלות בימי מליאה ארוכים והתקדמות בטיפול בסוגיית האש”ל. ל'כיכר השבת' נודע כי ח”כ ינון אזולאי היה מעורב באופן משמעותי במגעים מול הנהלת הכנסת (חדשות)

קובי ישראל
16:01

נהג בן 90 נעצר לאחר שפגע באישה בחווה בגוש עציון

משטרת ישראל עיכבה נהג בן 90 שפגע באישה בחוות תומר ליד צומת גוש עציון. החשוד הגיע למקום והחל לתעד במצלמה, ולאחר דין ודברים עם תושבים עלה לרכבו ופגע קלות בנער. כאשר תושבת ניגשה לברר את המקרה, החשוד המשיך בנסיעה תוך שהיא נאחזת ברכב ונגררת מטרים. האישה נפצעה באורח קל. החשוד נעצר ורכבו נתפס.

קובי רוזן
15:30

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דוד הכהן
15:21

צה"ל חיסל את מפקד חמאס שהחזיק חטופים והיה יד ימינו של דף וסלאמה

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ב. ניסני
15:14

מצרים והמפרץ מתגייסים: מאמץ דיפלומטי דרמטי לבלום את ההסלמה עם איראן

קהיר והאמירויות מפעילות לחץ על וושינגטון למנוע מעורבות ישראלית • בן זאיד קטע ביקור במצרים בגלל המשבר | תיאום צבאי נרחב בין מצרים למדינות המפרץ (בעולם)

כיכר השבת
15:09

שרים וח"כים יצעדו לעזה: "שמים חותמת על התוחמת"

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כיכר השבת
15:03

הסלמה: אחרי האיום האיראני לסגור את מצר באב אל-מנדב ומצר הורמוז: חטיפת ספינה במפרץ עדן

טהראן הורתה לחות'ים לחסום את המצר האסטרטגי • משמרות המהפכה מאיימים להפסיק יצוא נפט וגז דרך הורמוז | המהלך עלול לחנוק את הכלכלה העולמית, וכך מקווים באיראן להצליח להפעיל פעם נוספת לחץ על טראמפ להפסיק את גל התקיפות (בעולם)

יוסי נכטיגל
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