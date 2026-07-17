אחרי חודשים של מאבק: הישג ליועצי הכנסת במו”מ על תנאי ההעסקה

טהראן הורתה לחות'ים לחסום את המצר האסטרטגי • משמרות המהפכה מאיימים להפסיק יצוא נפט וגז דרך הורמוז | המהלך עלול לחנוק את הכלכלה העולמית, וכך מקווים באיראן להצליח להפעיל פעם נוספת לחץ על טראמפ להפסיק את גל התקיפות (בעולם)

יוסי נכטיגל