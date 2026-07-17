כיכר השבת
מבזקאירוע חמור בגוש עציון

פעיל שמאל בן 90 דרס תושבים בחוות תומר - והמשיך בנסיעה

פעיל שמאל קיצוני בן 90 הגיע לחוות תומר והחל בהתעמתות עם נער • בהמשך דרס תושבת שנאחזה ברכבו ונגררה מטרים | ראשי המועצות: 'חציית קו אדום - אנרכיסטים תוקפים יהודים' (בארץ)

צילום: צילום: הצלה ללא גבולות
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מבזקים נוספים

17:39

רוכב אופנוע נפגע קשה בתאונה בכביש 45 ליד ירושלים

רוכב אופנוע בן 26 נפגע קשה מרכב בכביש 45 בין צומת גבעת זאב לעטרות. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים שערי צדק עם חבלות בגפיים. נהג הרכב נפגע קל. התאונה אירעה בשעה 16:30.

קובי רוזן
17:01

רוכב אופנוע בן 20 נפצע קשה בתאונה בכביש 45

רוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה בתאונת דרכים בכביש 45 סמוך לצומת עטרות. התאונה אירעה עם מעורבות רכב ואופנוע. צוותי איחוד הצלה העניקו לרוכב טיפול רפואי ראשוני בזירה, כולל חסם עורקים ועצירת דימומים, ולאחר מכן פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה.

קובי רוזן
16:58

מבצע ענק ביהודה ושומרון: 60 מבוקשים נעצרו, נשק ורחפנים הוחרמו

כוחות צה"ל פעלו ב-250 פעילויות התקפיות במהלך השבוע • הוחרמו כלי נשק, רחפנים וחומרי הסתה | סיכום שבועי (צבא וביטחון)

ב. ניסני
16:47

חשוד בן 90 נעצר לאחר שפגע באישה שנגררה על רכבו בחוות תומר

דוברות המשטרה מסרה כי חשוד בן 90 נעצר לאחר שפגע באישה בחוות תומר ליד צומת הגוש. לפי הבירור, החשוד הגיע למקום והחל לצלם, ולאחר דין ודברים עם נער מקומי עלה לרכבו ופגע בו קלות. תושבת המקום ניגשה לרכב לברר את המקרה, אך החשוד המשיך בנסיעה כשהיא נאחזת ברכב ונגררת מטרים. האישה נפצעה באורח קל. החשוד עוכב לחקירה ורכבו נתפס.

כיכר השבת
16:47

מיירט שוגר לעבר מטרת שווא בדרום רצועת עזה

צה"ל מסר כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרת שווא בדרום רצועת עזה. לא הופעלו התרעות על פי המדיניות. אין חשש לאירוע ביטחוני והמקרה מתוחקר.

ב. ניסני
16:24

נתקעו בלונדון לשבת: מטוס ישראייר נפגע בתאונה חריגה בשדה התעופה

רכב שירות פגע במטוס במהלך גרירה והנוסעים הורדו • ישראייר דאגה למלונות והסעות | התאונה השלישית מסוגה בשדה התעופה (תעופה)

כיכר השבת
16:05

אחרי חודשים של מאבק: הישג ליועצי הכנסת במו”מ על תנאי ההעסקה

לאחר חודשים של משא ומתן מול הנהלת הכנסת, ועד היועצים הפרלמנטריים הודיע על שורת הישגים ובהם העלאת תקרת סבסוד המלונות, כלכלת לילה ללא עלות בימי מליאה ארוכים והתקדמות בטיפול בסוגיית האש”ל. ל'כיכר השבת' נודע כי ח”כ ינון אזולאי היה מעורב באופן משמעותי במגעים מול הנהלת הכנסת (חדשות)

קובי ישראל
16:01

נהג בן 90 נעצר לאחר שפגע באישה בחווה בגוש עציון

משטרת ישראל עיכבה נהג בן 90 שפגע באישה בחוות תומר ליד צומת גוש עציון. החשוד הגיע למקום והחל לתעד במצלמה, ולאחר דין ודברים עם תושבים עלה לרכבו ופגע קלות בנער. כאשר תושבת ניגשה לברר את המקרה, החשוד המשיך בנסיעה תוך שהיא נאחזת ברכב ונגררת מטרים. האישה נפצעה באורח קל. החשוד נעצר ורכבו נתפס.

קובי רוזן
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