מיירט שוגר לעבר מטרת שווא בדרום רצועת עזה

רוכב אופנוע בן 26 נפגע קשה מרכב בכביש 45 בין צומת גבעת זאב לעטרות. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים שערי צדק עם חבלות בגפיים. נהג הרכב נפגע קל. התאונה אירעה בשעה 16:30.קובי רוזן
רוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה בתאונת דרכים בכביש 45 סמוך לצומת עטרות. התאונה אירעה עם מעורבות רכב ואופנוע. צוותי איחוד הצלה העניקו לרוכב טיפול רפואי ראשוני בזירה, כולל חסם עורקים ועצירת דימומים, ולאחר מכן פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה.קובי רוזן
כוחות צה"ל פעלו ב-250 פעילויות התקפיות במהלך השבוע • הוחרמו כלי נשק, רחפנים וחומרי הסתה | סיכום שבועי (צבא וביטחון)ב. ניסני
דוברות המשטרה מסרה כי חשוד בן 90 נעצר לאחר שפגע באישה בחוות תומר ליד צומת הגוש. לפי הבירור, החשוד הגיע למקום והחל לצלם, ולאחר דין ודברים עם נער מקומי עלה לרכבו ופגע בו קלות. תושבת המקום ניגשה לרכב לברר את המקרה, אך החשוד המשיך בנסיעה כשהיא נאחזת ברכב ונגררת מטרים. האישה נפצעה באורח קל. החשוד עוכב לחקירה ורכבו נתפס.כיכר השבת
רכב שירות פגע במטוס במהלך גרירה והנוסעים הורדו • ישראייר דאגה למלונות והסעות | התאונה השלישית מסוגה בשדה התעופה (תעופה)כיכר השבת
פעיל שמאל קיצוני בן 90 הגיע לחוות תומר והחל בהתעמתות עם נער • בהמשך דרס תושבת שנאחזה ברכבו ונגררה מטרים | ראשי המועצות: 'חציית קו אדום - אנרכיסטים תוקפים יהודים' (בארץ)כיכר השבת
לאחר חודשים של משא ומתן מול הנהלת הכנסת, ועד היועצים הפרלמנטריים הודיע על שורת הישגים ובהם העלאת תקרת סבסוד המלונות, כלכלת לילה ללא עלות בימי מליאה ארוכים והתקדמות בטיפול בסוגיית האש”ל. ל'כיכר השבת' נודע כי ח”כ ינון אזולאי היה מעורב באופן משמעותי במגעים מול הנהלת הכנסת (חדשות)קובי ישראל
משטרת ישראל עיכבה נהג בן 90 שפגע באישה בחוות תומר ליד צומת גוש עציון. החשוד הגיע למקום והחל לתעד במצלמה, ולאחר דין ודברים עם תושבים עלה לרכבו ופגע קלות בנער. כאשר תושבת ניגשה לברר את המקרה, החשוד המשיך בנסיעה תוך שהיא נאחזת ברכב ונגררת מטרים. האישה נפצעה באורח קל. החשוד נעצר ורכבו נתפס.קובי רוזן
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