מיירט שוגר לעבר מטרת שווא בדרום רצועת עזה

לאחר חודשים של משא ומתן מול הנהלת הכנסת, ועד היועצים הפרלמנטריים הודיע על שורת הישגים ובהם העלאת תקרת סבסוד המלונות, כלכלת לילה ללא עלות בימי מליאה ארוכים והתקדמות בטיפול בסוגיית האש”ל. ל'כיכר השבת' נודע כי ח”כ ינון אזולאי היה מעורב באופן משמעותי במגעים מול הנהלת הכנסת (חדשות)

קובי ישראל