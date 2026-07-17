נהג בן 70 נפצע בינוני בתאונה עצמית בבאר שבע

צה"ל מסר כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרת שווא בדרום רצועת עזה. לא הופעלו התרעות על פי המדיניות. אין חשש לאירוע ביטחוני והמקרה מתוחקר.

ב. ניסני