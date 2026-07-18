צה"ל חיסל חוליית מפעילי רחפנים של חיזבאללה בדרום לבנון

מקורות פלסטיניים מדווחים כי 5 בני אדם נהרגו בתקיפת כטב"ם ישראלי על משתתפי הלוויה של טאהר אלואחד, מחבל מהג'האד האסלאמי שחוסל קודם לכן בנציראת במרכז הרצועה. ההלוויה נערכה באותו מקום. לפי הדיווחים, מספר ההרוגים מתקיפות צה"ל היום ברצועה הגיע ל-10.

קובי אטינגר