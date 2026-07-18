שני חיילים אמריקאים נהרגו בירדן מנפילת טילים איראניים

כוחות צה"ל מחטיבת הקומנדו זיהו היום (שבת) רחפן של חיזבאללה במרחב כפר תבנית בדרום לבנון. חיל האוויר סרק את האזור ואיתר חוליית מפעילי רחפנים שהסתתרה בסמוך למרחב הביטחוני והפעילה את הרחפן. בסגירת מעגל מהירה, חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים להסרת האיום על כוחות צה"ל שפעלו בסמוך. צה"ל: "פעולה זו מהווה הפרה של ארגון הטרור חיזבאללה".

ב. ניסני