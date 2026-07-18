שני חיילים אמריקאים נהרגו בירדן מנפילת טילים איראניים

בצל המתיחות הגוברת והחשש מהסלמה ביטחונית נרחבת מול איראן, ארצות הברית החלה בפריסה מאסיבית של עשרות מטוסי קרב ותדלוק ברחבי המזרח התיכון ובישראל | התקיפות באיראן נמשכו גם הלילה, ובמקביל איראן תקפה תשתיות אזרחיות בכווית הסמוכה. ארה"ב מפרסמת אזהרת מסע לישראל (אקטואליה)דניאל הרץ
כוחות צה"ל מחטיבת הקומנדו זיהו היום (שבת) רחפן של חיזבאללה במרחב כפר תבנית בדרום לבנון. חיל האוויר סרק את האזור ואיתר חוליית מפעילי רחפנים שהסתתרה בסמוך למרחב הביטחוני והפעילה את הרחפן. בסגירת מעגל מהירה, חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים להסרת האיום על כוחות צה"ל שפעלו בסמוך. צה"ל: "פעולה זו מהווה הפרה של ארגון הטרור חיזבאללה".ב. ניסני
פעולות כיבוי נרחבות נמשכות בשריפה שפרצה בחוות גלעד. כוחות משטרה גדולים פועלים באזור, כולל מסוק ויחידת רחפנים. הצמתים ג'ית, קדומים ויצהר חסומים למשתמשי הדרך. צוות חקירה משותף של משטרה, כיבוי אש וצה"ל בודק את נסיבות פרוץ השריפה. עד כה פונו מספר נפגעים באורח קל ואחד באורח בינוני. התקיימה ערכת מצב בין-ארגונית להגדרת תחומי אחריות ומשימות.קובי רוזן
מקורות פלסטיניים מדווחים כי 5 בני אדם נהרגו בתקיפת כטב"ם ישראלי על משתתפי הלוויה של טאהר אלואחד, מחבל מהג'האד האסלאמי שחוסל קודם לכן בנציראת במרכז הרצועה. ההלוויה נערכה באותו מקום. לפי הדיווחים, מספר ההרוגים מתקיפות צה"ל היום ברצועה הגיע ל-10.קובי אטינגר
ברקע: נסיבות אישיות והעובדה שאשתו וילדיו אזרחי בריטניה
נהג רכב כבן 70 נפצע בינוני בתאונת דרכים עצמית ברחוב ארתור רופין בבאר שבע. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה לבית החולים סורוקה כשמצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
רוכב אופנוע בן 26 נפגע קשה מרכב בכביש 45 בין צומת גבעת זאב לעטרות. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים שערי צדק עם חבלות בגפיים. נהג הרכב נפגע קל. התאונה אירעה בשעה 16:30.קובי רוזן
רוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה בתאונת דרכים בכביש 45 סמוך לצומת עטרות. התאונה אירעה עם מעורבות רכב ואופנוע. צוותי איחוד הצלה העניקו לרוכב טיפול רפואי ראשוני בזירה, כולל חסם עורקים ועצירת דימומים, ולאחר מכן פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה.קובי רוזן
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