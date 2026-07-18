כיכר השבת
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ילדה בת 3 פונתה לסורוקה במצב בינוני לאחר נפילה מגובה

ילדה בת 3 פונתה הערב לבית החולים סורוקה במצב בינוני, לאחר שנפלה מגובה של כ-2 מטר בשגב שלום. הילדה הובאה תחילה למרפאה מקומית, ומשם פונתה על ידי צוותי מד"א לבית החולים עם חבלות בגפיים.

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מבזקים נוספים

22:42

רוכב קורקינט נפצע קשה בתאונה בתל אביב

גבר כבן 40 נפצע הערב באורח קשה לאחר שהחליק על קורקינט חשמלי ברחוב שלמה בתל אביב. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים איכילוב כשהוא סובל מחבלת ראש. התאונה אירעה בשעה 21:55.

קובי רוזן
22:38

מתקפת טילים איראנית: שני חיילים אמריקנים נהרגו וחייל נוסף עדיין נעדר | חמינאי מאיים על טראמפ

הסלמה דרמטית במזרח התיכון: שני חיילים אמריקנים נהרגו וחייל נוסף הוכרז כנעדר בעקבות מתקפת טילים איראנית קטלנית על בסיס צבאי בירדן | המנהיג העליון, מוג'תבא ח'אמנאי, שיגר איום חריף לעבר הבית הלבן והנשיא טראמפ, כשהוא מאשים את ארצות הברית בהפרת מזכרי ההבנות ומזהיר מפני "לקחים בלתי נשכחים" שחזית ההתנגדות תנחית על האמריקנים (אקטואליה, ביטחון)

ב. ניסני
22:19

חייל צבא לבנון נהרג ושניים נפצעו ממטען חיזבאללה בדרום לבנון

כלי רכב של צבא לבנון עלה על מטען במרחב אלמנצורי בדרום לבנון. חייל אחד נהרג ושניים נוספים נפצעו. צה"ל הבהיר כי לא מדובר במטען ישראלי אלא במטען שהונח ככל הנראה על ידי חיזבאללה. האירוע התרחש במרחב הביטחוני שבדרום לבנון, אזור שבו כוחות צה"ל לא נכחו בתקופה האחרונה. כלי הרכב נכנס למרחב ללא תיאום מראש עם צה"ל כנדרש. צה"ל קורא לאזרחים ולכוחות באזור להימנע מהגעה למרחבים בהם חיזבאללה ממשיך להוות איום ולתאם תנועות מראש.

ב. ניסני
22:00

אירוע דריסה בישיבה הליטאית: תלמיד אחד פונה - חברו טופל בזירה

הדרמה בישיבה נמשכת גם בשעות אלו. לטענת תלמידי הישיבה - מספר נערים מיידים אבנים לעבר בחורים, מספר נפגעים במקום | כיכר השבת עם כל הפרטים (חרדים, עולם הישיבות)

מיקי ברון
21:46

"תתבע אותי, יש 70 שקרים מתועדים": איש השמאל תוקף את עמית סגל וערוץ 14 

סערה של ממש נרשמה באולפן תוכנית האקטואליה "כיפות שחורות", כאשר במהלך דיון פוליטי טעון התפתח עימות חזיתי וחריף במיוחד בין חברי הפאנל | במרכז העימות עמד העיתונאי והפעיל החברתי תומר אביטל (הדמוקרטים), אשר שיגר מתקפה חסרת תקדים נגד ערוץ 14 ונגד הפרשן הבכיר של חדשות 12, עמית סגל, ואף קרא לו לתבוע אותו דיבה בשידור | צפו (מתוך התוכנית כיפות שחורות)

יוסי סרגובסקי
21:31

שריפה בחוות גלעד: 20 נפגעים ששאפו עשן, 9 פונו לבית חולים

שריפה פרצה בצהרי השבת במבני מגורים בחוות גלעד. צוותי איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי ל-20 נפגעים שסבלו מבעיות נשימה עקב שאיפת עשן, חלקם נפגעו באורח בינוני וקל. תשעה נפגעים פונו באמבולנסים לבית החולים מאיר להמשך טיפול. כוחות כיבוי גדולים פעלו בזירה.

קובי רוזן
21:25

ממדאני מעורר סערה: זו ההתבטאות הנוספת שלו נגד צמרת ישראל

ראש עיריית ניו יורק הודה בראיון ל"ניו יורק טיימס" כי הוא מקיים דיונים עם הלשכה המשפטית של העירייה כדי לבחון האם יש לו סמכות להורות על מעצרו של נתניהו כשינחת בעיר לקראת עצרת האו"ם בספטמבר | שגריר ישראל באו"ם דני דנון והקונסול אופיר אקוניס הבהירו כי לראש העיר אין כל סמכות חוקית או חסינות דיפלומטית לפעול כך (מדיני)

יוסי נכטיגל
21:22

החזון המטלטל של הבעש"ט: נשבע שלא ירד עד שייבנה בית המקדש | צפו

האדמו"ר מבעלז סיפר על חזון מופלא שראה בגן עדן העליון • הבעל שם טוב הקדוש הולך על חומות ירושלים ונשבע שלא ירד עד שייבנה המקדש | הקשר המיוחד בין הבעש"ט למשיח והסימן לגאולה מאת הרב יצחק ישי בנון (חסידים)

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