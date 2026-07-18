שריפה בחוות גלעד: 20 נפגעים ששאפו עשן, 9 פונו לבית חולים

גבר כבן 40 נפצע הערב באורח קשה לאחר שהחליק על קורקינט חשמלי ברחוב שלמה בתל אביב. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים איכילוב כשהוא סובל מחבלת ראש. התאונה אירעה בשעה 21:55.קובי רוזן
הסלמה דרמטית במזרח התיכון: שני חיילים אמריקנים נהרגו וחייל נוסף הוכרז כנעדר בעקבות מתקפת טילים איראנית קטלנית על בסיס צבאי בירדן | המנהיג העליון, מוג'תבא ח'אמנאי, שיגר איום חריף לעבר הבית הלבן והנשיא טראמפ, כשהוא מאשים את ארצות הברית בהפרת מזכרי ההבנות ומזהיר מפני "לקחים בלתי נשכחים" שחזית ההתנגדות תנחית על האמריקנים (אקטואליה, ביטחון)ב. ניסני
כלי רכב של צבא לבנון עלה על מטען במרחב אלמנצורי בדרום לבנון. חייל אחד נהרג ושניים נוספים נפצעו. צה"ל הבהיר כי לא מדובר במטען ישראלי אלא במטען שהונח ככל הנראה על ידי חיזבאללה. האירוע התרחש במרחב הביטחוני שבדרום לבנון, אזור שבו כוחות צה"ל לא נכחו בתקופה האחרונה. כלי הרכב נכנס למרחב ללא תיאום מראש עם צה"ל כנדרש. צה"ל קורא לאזרחים ולכוחות באזור להימנע מהגעה למרחבים בהם חיזבאללה ממשיך להוות איום ולתאם תנועות מראש.ב. ניסני
הדרמה בישיבה נמשכת גם בשעות אלו. לטענת תלמידי הישיבה - מספר נערים מיידים אבנים לעבר בחורים, מספר נפגעים במקום | כיכר השבת עם כל הפרטים (חרדים, עולם הישיבות)מיקי ברון
סערה של ממש נרשמה באולפן תוכנית האקטואליה "כיפות שחורות", כאשר במהלך דיון פוליטי טעון התפתח עימות חזיתי וחריף במיוחד בין חברי הפאנל | במרכז העימות עמד העיתונאי והפעיל החברתי תומר אביטל (הדמוקרטים), אשר שיגר מתקפה חסרת תקדים נגד ערוץ 14 ונגד הפרשן הבכיר של חדשות 12, עמית סגל, ואף קרא לו לתבוע אותו דיבה בשידור | צפו (מתוך התוכנית כיפות שחורות)יוסי סרגובסקי
ראש עיריית ניו יורק הודה בראיון ל"ניו יורק טיימס" כי הוא מקיים דיונים עם הלשכה המשפטית של העירייה כדי לבחון האם יש לו סמכות להורות על מעצרו של נתניהו כשינחת בעיר לקראת עצרת האו"ם בספטמבר | שגריר ישראל באו"ם דני דנון והקונסול אופיר אקוניס הבהירו כי לראש העיר אין כל סמכות חוקית או חסינות דיפלומטית לפעול כך (מדיני)יוסי נכטיגל
האדמו"ר מבעלז סיפר על חזון מופלא שראה בגן עדן העליון • הבעל שם טוב הקדוש הולך על חומות ירושלים ונשבע שלא ירד עד שייבנה המקדש | הקשר המיוחד בין הבעש"ט למשיח והסימן לגאולה מאת הרב יצחק ישי בנון (חסידים)כיכר השבת
סיפר רבי אברהם מרדכי מפינטשוב איך שהיה צופה הבעל שם טוב הקדוש מסוף העולם ועד סופו, וסיפר איך ישבו פעם תלמידי הבעל שם טוב, והוא החל לפתע לשחוק | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)ורד שאלתיאל
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