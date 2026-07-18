דרמה באלעד: עימותים אלימים, דריסת בחורי ישיבה וטענות קשות נגד המשטרה

סערה של ממש נרשמה באולפן תוכנית האקטואליה "כיפות שחורות", כאשר במהלך דיון פוליטי טעון התפתח עימות חזיתי וחריף במיוחד בין חברי הפאנל | במרכז העימות עמד העיתונאי והפעיל החברתי תומר אביטל (הדמוקרטים), אשר שיגר מתקפה חסרת תקדים נגד ערוץ 14 ונגד הפרשן הבכיר של חדשות 12, עמית סגל, ואף קרא לו לתבוע אותו דיבה בשידור | צפו (מתוך התוכנית כיפות שחורות)

יוסי סרגובסקי