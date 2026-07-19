צה"ל מטיל צו שטח סגור בנגב המערבי למשך 24 שעות

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב פתח הלילה, לילה שמיני ברציפות, בגל תקיפות נרחב נגד יעדים באיראן | בין היעדים: במתקני מעקב חופי והגנה אווירית צבאיים איראניים, יכולות ימיות ואתרי אחסון טילים ורחפנים • צפו בתיעוד (בעולם)דוד הכהן
אברך בן 59 מבני ברק אותר ללא רוח חיים בפארק ואדי-כופר ברמת גן • מתנדבי זק"א סרקו את האזור לאחר שנותק הקשר עמו | החטיבה המשפטית פועלת לשחרור הגופה בהקדם (חדשות, חרדים)חזקי שטרן
החל מהיום תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל לעונה • בפנים הארץ ובהרים יורגש שרב כבד, בעוד ברצועת החוף יסבלו מלחות גבוהה ותורגש הכבדה בעומסי החום • וגם: כמה זמן זה יימשך? התחזית המלאה (מזג האוויר)כיכר השבת
פיקוד המרכז האמריקני דיווח על תקיפות נוספות במתקני הגנה ואחסון טילים • איראן תקפה מטרות אמריקניות בכווית | צבא ארה"ב: "המתקפה נועדה להעניש באופן מהיר את משמרות המהפכה על מות 2 החיילים האמריקנים בירדן" | דיווח: "עשרות חיילים אמריקנים נפצעו בירדן, מסוקים נפגעו" (חדשות, בעולם)יוסי נכטיגל
תאונה בין שני כלי רכב אירעה בכביש 375 סמוך לביתר עילית. שני נפגעים בגילאי ה-20 נפצעו באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי ראשוני בזירה, ואחד מהנפגעים פונה באמבולנס לבית החולים להמשך טיפול.קובי רוזן
אלמנת הרב רזיאל שבח הי"ד חוותה חורבן אישי נוסף: ביתה בחוות גלעד נשרף כליל בשריפת הענק שפרצה בשבת ביישוב | "אין לי מה לומר ואין לי בית", כתבה בפוסט אישי זמן קצר לאחר צאת השבת: "תודה לכולם על הדאגה" (בארץ)יאיר טוקר
עימותים חריגים התפתחו במהלך השבת בכניסה לעיר אלעד, לאחר שבחורי ישיבות מחו נגד כניסת כלי רכב לעיר בשבת. במהלך האירועים נדרסו מספר בחורי ישיבה, ובהמשך התחדשו העימותים גם במוצאי שבת • בשעה האחרונה המשטרה החלה בגביית תלונות מהבחורים (עולם הישיבות)קובי ישראל
גבר כבן 40 נפצע הערב באורח קשה לאחר שהחליק על קורקינט חשמלי ברחוב שלמה בתל אביב. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים איכילוב כשהוא סובל מחבלת ראש. התאונה אירעה בשעה 21:55.קובי רוזן
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