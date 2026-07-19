כיכר השבת
מבזקהקיץ בעיצומו

לא רק היום: השרב הכבד והלחות ילוו אותנו לפחות עד אמצע השבוע

החל מהיום תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל לעונה • בפנים הארץ ובהרים יורגש שרב כבד, בעוד ברצועת החוף יסבלו מלחות גבוהה ותורגש הכבדה בעומסי החום • וגם: כמה זמן זה יימשך? התחזית המלאה (מזג האוויר)

בתי הזיקוק בחיפה | צילום: צילום: שרון לייבל/Flash90
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מבזקים נוספים

07:18

מההמראה מספינות המלחמה ועד התקיפות באיראן | צפו בתיעוד מגל התקיפות

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב פתח הלילה, לילה שמיני ברציפות, בגל תקיפות נרחב נגד יעדים באיראן | בין היעדים: במתקני מעקב חופי והגנה אווירית צבאיים איראניים, יכולות ימיות ואתרי אחסון טילים ורחפנים • צפו בתיעוד (בעולם)

דוד הכהן
07:14

לאחר שעות של חיפושים: אברך מבני ברק נמצא ללא רוח חיים בפארק ברמת גן

אברך בן 59 מבני ברק אותר ללא רוח חיים בפארק ואדי-כופר ברמת גן • מתנדבי זק"א סרקו את האזור לאחר שנותק הקשר עמו | החטיבה המשפטית פועלת לשחרור הגופה בהקדם (חדשות, חרדים)

חזקי שטרן
06:59

לילה שמיני ברציפות: צבא ארה"ב המשיך  לתקוף באיראן - וטהראן מכה בחזרה נגד בסיסים אמריקאים 

פיקוד המרכז האמריקני דיווח על תקיפות נוספות במתקני הגנה ואחסון טילים • איראן תקפה מטרות אמריקניות בכווית | צבא ארה"ב: "המתקפה נועדה להעניש באופן מהיר את משמרות המהפכה על מות 2 החיילים האמריקנים בירדן" | דיווח: "עשרות חיילים אמריקנים נפצעו בירדן, מסוקים נפגעו" (חדשות, בעולם)

יוסי נכטיגל
06:06

צה"ל מטיל צו שטח סגור בנגב המערבי למשך 24 שעות

צה"ל הטיל צו שטח צבאי סגור בנגב המערבי, החל מהיום (א') בשעה 08:00 ועד מחר (ב') בשעה 08:00. הצו חל על המרחב ממצומת יד מרדכי מערבית לכביש 34 ועד צומת שער הנגב, וממנה מערבית לכביש 232 עד כרם שלום. תושבים ועובדים ביישובים במרחב יוכלו להיכנס. מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, חתם על הצו. צה"ל מדגיש כי הוא ערוך במרחב.

ב. ניסני
00:24

תאונה בכביש 375 לידביתר עילית: שני פצועים קל

תאונה בין שני כלי רכב אירעה בכביש 375 סמוך לביתר עילית. שני נפגעים בגילאי ה-20 נפצעו באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי ראשוני בזירה, ואחד מהנפגעים פונה באמבולנס לבית החולים להמשך טיפול.

קובי רוזן
23:38

עצוב: אלמנתו של הנרצח שיתפה בצאת השבת - "אין לי בית, אין לי מה לומר"

אלמנת הרב רזיאל שבח הי"ד חוותה חורבן אישי נוסף: ביתה בחוות גלעד נשרף כליל בשריפת הענק שפרצה בשבת ביישוב | "אין לי מה לומר ואין לי בית", כתבה בפוסט אישי זמן קצר לאחר צאת השבת: "תודה לכולם על הדאגה" (בארץ)

יאיר טוקר
23:24

דרמה באלעד: עימותים אלימים, דריסת בחורי ישיבה וטענות קשות נגד המשטרה

עימותים חריגים התפתחו במהלך השבת בכניסה לעיר אלעד, לאחר שבחורי ישיבות מחו נגד כניסת כלי רכב לעיר בשבת. במהלך האירועים נדרסו מספר בחורי ישיבה, ובהמשך התחדשו העימותים גם במוצאי שבת • בשעה האחרונה המשטרה החלה בגביית תלונות מהבחורים (עולם הישיבות)

קובי ישראל
22:42

רוכב קורקינט נפצע קשה בתאונה בתל אביב

גבר כבן 40 נפצע הערב באורח קשה לאחר שהחליק על קורקינט חשמלי ברחוב שלמה בתל אביב. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים איכילוב כשהוא סובל מחבלת ראש. התאונה אירעה בשעה 21:55.

קובי רוזן
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לא רק היום: השרב הכבד והלחות ילוו אותנו לפחות עד אמצע השבוע | כיכר השבת