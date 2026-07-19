צה"ל הטיל צו שטח צבאי סגור בנגב המערבי, החל מהיום (א') בשעה 08:00 ועד מחר (ב') בשעה 08:00. הצו חל על המרחב ממצומת יד מרדכי מערבית לכביש 34 ועד צומת שער הנגב, וממנה מערבית לכביש 232 עד כרם שלום. תושבים ועובדים ביישובים במרחב יוכלו להיכנס. מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, חתם על הצו. צה"ל מדגיש כי הוא ערוך במרחב.

ב. ניסני