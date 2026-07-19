תאונת דרכים בירושלים: 3 נפגעים קל ברחוב עקיבא אזולאי

איראן קיבלה אחריות על תקיפת שני בסיסים בכווית הבוקר, כתגובה לתקיפות אמריקאיות.קובי אטינגר
שיירות ארוכות של מכליות נפט תקועות ליד גשר אסטרטגי שנהרס בעקבות תקיפות של ארה"ב באיראן | הפגיעה בתשתיות התחבורה מאיימת לשבש את אחד מנתיבי האנרגיה החשובים בעולם ולהעמיק את הלחץ על משטר האייתוללות (חדשות בעולם)דני שפיץ
רבבות בני ישראל נוהרים בשעות אלו לעיר הקודש צפת, לרגל יום ההילולא של האר"י שחל היום | תנועת ההמונים לעיר המקובלים החלה כבר אמש, עם צאת השבת, כאשר אלפים הגיעו לפקוד את קברו בבית העלמין העתיק | בין ההמונים שהגיעו להעתיר בתפילה במקום, נצפו גם רבנים, ובהם חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז | מערך ההיסעים והאבטחה מתוגבר באזור כדי לקלוט את קהל האלפים הרבים שצפוי להגיע במהלך היום (חרדים)חיים רוזנבוים
כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום ופתחו בחקירה, לאחר שעל פי החשד אלמונים חדרו לקומות השנייה והשלישית בבניין העירייה | מדובר בפריצה שנייה למתחם בתוך שבוע, לאחר שרק בשבוע שעבר נפרץ חדרו של יועץ המנכ"ל, מנדי רודיך (חדשות)קובי רוזן
השופט גרוסקופף הוציא צו זמני המעכב סעיפים מהחוק • בג"ץ: 'טענות כבדות משקל על תקינות החקיקה' | מכה נוספת לממשלה היוצאת (פוליטי מדיני)יוני גבאי
על רקע המתח בין איראן לארצות הברית, כטב"מים ניסו להתקרב לקונסוליה האמריקאית בארביל | מערכת ה־C-RAM נכנסה לפעולה וירתה אלפי פגזים בתוך שניות (חדשות בעולם)דני שפיץ
לוחמי האש עדיין פועלים בשריפת הענק ביישוב חוות גלעד שבשומרון - 24 בתים נפגעו, מתוכם 13 נשרפו כליל • לפי החשד, בדל סיגריה שהושלך לצידי הכביש הצית את האסון | (בארץ)קובי רוזן
"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: כך מותר לספרדים לאכול "בשרי" - גם בתשעת הימים • צפו (יהדות)כיכר השבת
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