תאונת דרכים בירושלים: 3 נפגעים קל ברחוב עקיבא אזולאי

רבבות בני ישראל נוהרים בשעות אלו לעיר הקודש צפת, לרגל יום ההילולא של האר"י שחל היום | תנועת ההמונים לעיר המקובלים החלה כבר אמש, עם צאת השבת, כאשר אלפים הגיעו לפקוד את קברו בבית העלמין העתיק | בין ההמונים שהגיעו להעתיר בתפילה במקום, נצפו גם רבנים, ובהם חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז | מערך ההיסעים והאבטחה מתוגבר באזור כדי לקלוט את קהל האלפים הרבים שצפוי להגיע במהלך היום (חרדים)

חיים רוזנבוים