כיכר השבת
מבזקאש בקונסוליה האמריקאית

4,500 כדורים בדקה: המערכת שהדפה את מתקפת הכטב"מים האיראנית 

על רקע המתח בין איראן לארצות הברית, כטב"מים ניסו להתקרב לקונסוליה האמריקאית בארביל | מערכת ה־C-RAM נכנסה לפעולה וירתה אלפי פגזים בתוך שניות (חדשות בעולם)

מערכת ה־C-RAM | צילום: צילום: רשתות חברתיות
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מבזקים נוספים

09:52

איראן לוקחת אחריות על תקיפת שני בסיסים בכווית

איראן קיבלה אחריות על תקיפת שני בסיסים בכווית הבוקר, כתגובה לתקיפות אמריקאיות.

קובי אטינגר
09:50

מלחמת התשתיות: פגיעה חסרת תקדים בנתיבי האנרגיה של איראן

שיירות ארוכות של מכליות נפט תקועות ליד גשר אסטרטגי שנהרס בעקבות תקיפות של ארה"ב באיראן | הפגיעה בתשתיות התחבורה מאיימת לשבש את אחד מנתיבי האנרגיה החשובים בעולם ולהעמיק את הלחץ על משטר האייתוללות (חדשות בעולם)

דני שפיץ
09:45

מכל רחבי הארץ אל עיר המקובלים | רבבות נוהרים לצפת לרגל הילולת האר"י • צפו

רבבות בני ישראל נוהרים בשעות אלו לעיר הקודש צפת, לרגל יום ההילולא של האר"י שחל היום | תנועת ההמונים לעיר המקובלים החלה כבר אמש, עם צאת השבת, כאשר אלפים הגיעו לפקוד את קברו בבית העלמין העתיק | בין ההמונים שהגיעו להעתיר בתפילה במקום, נצפו גם רבנים, ובהם חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז | מערך ההיסעים והאבטחה מתוגבר באזור כדי לקלוט את קהל האלפים הרבים שצפוי להגיע במהלך היום (חרדים)

חיים רוזנבוים
09:36

דרמה בבני ברק: בניין העירייה נפרץ במהלך הלילה; הזירה נסגרה על-ידי המשטרה 

כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום ופתחו בחקירה, לאחר שעל פי החשד אלמונים חדרו לקומות השנייה והשלישית בבניין העירייה | מדובר בפריצה שנייה למתחם בתוך שבוע, לאחר שרק בשבוע שעבר נפרץ חדרו של יועץ המנכ"ל, מנדי רודיך (חדשות)

קובי רוזן
09:34

בג"ץ מקפיא חלקים מחוק התקשורת של קרעי | השופט: "טענות כבדות משקל"

השופט גרוסקופף הוציא צו זמני המעכב סעיפים מהחוק • בג"ץ: 'טענות כבדות משקל על תקינות החקיקה' | מכה נוספת לממשלה היוצאת (פוליטי מדיני)

יוני גבאי
09:24

13 בתים נשרפו כליל ביישוב חוות גלעד | החקירה העלתה: זו הסיבה לשריפה

לוחמי האש עדיין פועלים בשריפת הענק ביישוב חוות גלעד שבשומרון - 24 בתים נפגעו, מתוכם 13 נשרפו כליל • לפי החשד, בדל סיגריה שהושלך לצידי הכביש הצית את האסון |  (בארץ)

קובי רוזן
09:08

כך מותר לספרדים לאכול "בשרי" - גם בתשעת הימים • צפו

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: כך מותר לספרדים לאכול "בשרי" - גם בתשעת הימים • צפו (יהדות)

כיכר השבת
09:06

נער בן 16 נפצע קשה בתאונת קורקינט ליד נחל חרוד

נער בן 16 נפצע קשה הבוקר (06:27) בתאונת קורקינט חשמלי סמוך לנחל חרוד במרחב גלבוע. הנער החליק במהלך רכיבה על שפת הנחל ליד המסילות וסבל מחבלת ראש. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים העמק במצב קשה.

קובי רוזן
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