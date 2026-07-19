שיירות ארוכות של מכליות נפט תקועות ליד גשר אסטרטגי שנהרס בעקבות תקיפות של ארה"ב באיראן | הפגיעה בתשתיות התחבורה מאיימת לשבש את אחד מנתיבי האנרגיה החשובים בעולם ולהעמיק את הלחץ על משטר האייתוללות (חדשות בעולם)

דני שפיץ