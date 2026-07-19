מגיש הטלוויזיה אברי גלעד חשף: "סבא רבא שלי הקים את הישיבה"

אהרונוביץ' הודיע על פגישה עם ראש העיר זייברט • במקביל נפרץ בניין העירייה בשבת ונגנבו ציוד ומזון | ניסיון לפתור את המשבר, כדי שהתושבים יוכלו לקבל פיצויים מהקרן הממשלתית (חדשות חרדים)קובי ישראל
חרדים רבים התאגדו תחת מפלגת 'הציבור החרדי' - שטוענת כי מביאה ציבור חדש שיצביע לה • מוטי לייטנר מוביל קמפיין בשני מיליון שקלים | "רבבות בחורי ישיבות הפכו למטרה" (חרדים)חנני ברייטקופף
נער מיוקנעם שמע רחשים מוזרים במזגן וגילה עטלף • הפרשה שיצאה מהעטלף נפלה על פניו וחדרה לפיו | קיבל טיפול מונע לכלבת (חדשות בריאות)דניאל הרץ
הרב אבישי נתן ע"ה מנחלת הר חב"ד בקרית מלאכי הלך לעולמו השבת • בנו רס"ן יששכר נתן הי"ד נפל בתחילת המלחמה ברצועת עזה. בהמשך נפטר בן נוסף שלו (ברוך דיין האמת)כיכר השבת
תושבים בקולורדו כבר יודעים: אבל הפעם בעל הרכב למד בדרך הקשה כי דלת לא נעולה יכולה להפוך במהירות להזמנה פתוחה ולהשמדת עצמית של הרכב (חדשות בעולם)דני שפיץ
משטרת ישראל עצרה אתמול תושב קריית אתא בן 28 בחשד למעורבות בניסיון הצתת סניף ג'פניקה במרכז הכרמל בחיפה. האירוע התרחש במהלך השבוע שעבר. שוטרי מרחב כרמל פתחו בחקירה עם קבלת הדיווח וביצעו פעולות שהובילו לאיתור זהות החשוד. החקירה נמשכת.קובי רוזן
המאמן אלמוג כהן מסר לאחר המשחק מול הפועל תל אביב, כיצד הוא שמר על השבת, למרות המשחק שהתקיים עם צאת השבת • 'אשן במלון סמוך ואלך ברגל למשחקים' | הצהרה מפתיעה (ספורט)איציק אוחנה
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