כיכר השבת
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המופע שכל הילדים מחכים לו חוזר: 20% הנחה בקופון: 'כיכר1'

המופע הסוחף של חבורת תריג חוזר גם השנה לבמות בין הזמנים - מכירת והכרטיסים כבר נפתחה. גולשי כיכר נהנים מ-20% הנחה בהזנת הקופון כיכר1 במעמד ההזמנה (חרדים)

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