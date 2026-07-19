המאמן אלמוג כהן מסר לאחר המשחק מול הפועל תל אביב, כיצד הוא שמר על השבת, למרות המשחק שהתקיים עם צאת השבת • 'אשן במלון סמוך ואלך ברגל למשחקים' | הצהרה מפתיעה (ספורט)

איציק אוחנה