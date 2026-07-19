תושבים בקולורדו כבר יודעים: אבל הפעם בעל הרכב למד בדרך הקשה כי דלת לא נעולה יכולה להפוך במהירות להזמנה פתוחה ולהשמדת עצמית של הרכב (חדשות בעולם)

דני שפיץ