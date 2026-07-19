שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, מודה בגלוי כי פרצת המודיעין החמורה שאיפשרה את חיסולו של המנהיג העליון עלי ח'אמנאי במכת הפתיחה של המלחמה, עדיין פעילה וטרם נפתרה. עראקצ'י, שהה במתחם דקות ספורות לפני הפיצוץ הקטלני, שחזר את רגעי האימה ותיאר כשל אבטחתי מתמשך במסגרתו ישראל הצליחה לדעת בזמן אמת על מיקומם וזמני פגישותיהם של הבכירים ביותר ברפובליקה האסלאמית (העולם הערבי)

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