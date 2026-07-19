ירדן פינתה את נמלי עקבה בעקבות איום אמריקאי ממוקד

משרד הבריאות הוציא צו סגירה מיידי למכון הפוטותרפיה "עור בריא" ברחוב רבי עקיבא 108 בבני ברק. בקרת פתע שנערכה במכון העלתה ליקויים חמורים המהווים סכנה מיידית לבטיחות המטופלים: מחסור משמעותי בכוח אדם רפואי, תהליכי עבודה לא תקינים וליקויים בניקיון ובחיטוי המכשור. כל הפעילות הרפואית במכון הופסקה עד לתיקון מלא של הליקויים.יוסי נכטיגל
חנן יבלונקה הי"ד נורה בפסטיבל נובה והועבר פצוע לבית חולים בעזה • רופאים החליטו להוציאו להורג במקום לטפל בו | הממצאים המזעזעים שנחשפו (חטופים)דוד הכהן
לוחמי משטרת ישראל ביצעו חסימה דרמטית בכביש 6, לאחר שהתקבל מידע מודיעיני ממוקד על רכב המוביל משלוח גדול בניגוד לחוק | השוטרים שפירקו את חלקי הרכב נדהמו לגלות את הממצאים בתוך תא נסתר ישירות מאחורי מערכת המולטימדיה של הרכב | צפו בתיעוד הסוער (בארץ)קובי רוזן
איראן ממשיכה במדיניות: שני אזרחים הוצאו להורג בפרשת המחאות באספהאן, ימים לאחר גל הוצאות להורג נוסף ברחבי המדינה (חדשות בעולם)דני שפיץ
שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, מודה בגלוי כי פרצת המודיעין החמורה שאיפשרה את חיסולו של המנהיג העליון עלי ח'אמנאי במכת הפתיחה של המלחמה, עדיין פעילה וטרם נפתרה. עראקצ'י, שהה במתחם דקות ספורות לפני הפיצוץ הקטלני, שחזר את רגעי האימה ותיאר כשל אבטחתי מתמשך במסגרתו ישראל הצליחה לדעת בזמן אמת על מיקומם וזמני פגישותיהם של הבכירים ביותר ברפובליקה האסלאמית (העולם הערבי)כיכר השבת
פועל כבן 35 נפצע בינוני לאחר שנפל מסולם בגובה 2.5 מטרים תוך כדי עבודתו ברחוב מבוא הכרכום באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ולוחמי אש חילצו אותו באמצעות מנוף. הפצוע פונה לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
תושב רצועת עזה שנכנס לישראל עוד לפני פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" בשביעי לאוקטובר, נעצר בכפר ריינה שבצפון על ידי לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב | מאז פרוץ הקרבות שהה לסירוגין בשטחי המדינה ובאזור יהודה ושומרון ללא אישורים (אקטואלי)קובי רוזן
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