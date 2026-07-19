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כוננות מלחמה: הנמלים הצמודים לישראל פונו בעקבות "איום קונקרטי"

דרמה ביטחונית סמוך לגבול הדרומי: הרשויות בירדן פינו בדחיפות את נמל התעופה הבינלאומי ואת הנמל הימי בעיר עקבה, הצמודה לאילת, בעקבות "איום קונקרטי ואמין" | שגרירות ארצות הברית בירדן פרסמה אזהרה חריגה ודחופה לאזרחיה, בה קראה להם להימנע באופן מוחלט מהגעה לאזור עקבה ולבסיסים הצבאיים במדינה, זאת ברקע חשש כבד מהסלמה אזורית נרחבת (ביטחון)

עקבה, מבט מאילת | צילום: צילום: Nati Shohat/Flash90
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חני שטיין
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