בתוכנית היום בקונספט תשעת הימים דנו משה מנס וישראל מאיר על שלל נושאים, האם בחורי ישיבות וכדורגל זה דבר שהולך יחד | אם יש בעיה באחד הכתבות של כיכר השבת, איך פותרים את זה, ומה זה פורום העיתונאים החרדי?

משה מנס וישראל מאיר