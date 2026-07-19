כיכר השבת
מבזקלא שותקים

גור נערכת: כך נראית ההיערכות מול הכלא לקראת הגעת האדמו"ר והחסידים

חסידות גור תקיים עצרת תפילה במחאה על מעצר בן ישיבה • האדמו"ר יעמוד בראש המעמד בסמוך לכלא הצבאי | התיאומים הושלמו עם המשטרה (חסידים)

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מבזקים נוספים

16:15

"שיעור לחיים": מילות סיכום מהבוס שלי, ח"כ יעקב מרגי שפורש מהחיים הפוליטיים 

במשך ארבע השנים האחרונות זכיתי לעבוד לצידו, ולהיכנס לבית הספר הטוב ביותר שיכולתי לבקש לעשייה ציבורית ולפוליטיקה | במשך ארבע השנים האחרונות זכיתי לעבוד לצידו, ולהיכנס לבית הספר הטוב ביותר שיכולתי לבקש לעשייה ציבורית ולפוליטיקה (אנשים)

שלומי גזית
16:06

אם בחורי יראו הערב כדורגל, אז מי ישמור אלינו? | צפו

בתוכנית היום בקונספט תשעת הימים דנו משה מנס וישראל מאיר על שלל נושאים, האם בחורי ישיבות וכדורגל זה דבר שהולך יחד |  אם יש בעיה באחד הכתבות של כיכר השבת, איך פותרים את זה, ומה זה פורום העיתונאים החרדי?

משה מנס וישראל מאיר
16:00

כוננות ספיגה: סטארמר יתייצב מחר בפני המלך - והאנטי-ישראלי יירש את מקומו

כניסתו הצפויה של ראש הממשלה החדש לתפקיד מחר מלווה בהצהרות על שינוי מדיניות חריף כלפי ירושלים | מנהיג הלייבור אנדי ברנאהם הצהיר בנאומו על כוונתו להטיל סנקציות על ישראלים, לאסור סחר עם התנחלויות ולהגביל רישיונות נשק | ברנאהם התנצל על עמדת מפלגתו בתחילת המלחמה והגדיר את המצב בעזה כצלקת על המצפון הקולקטיבי | (חדשות)

ישראל גראדווהל
16:00

תיעוד קשה: לקח בקבוק זכוכית מהמדף וניפץ בקבוק על ראש המוכר בתל אביב

אירוע אלימות חמור במרכול ברחוב אלנבי בתל אביב: תושב רחובות נעצר בחשד שתקף מוכר בחנות באמצעות בקבוק שניפץ על ראשו, ולאחר מכן נמלט מהמקום עם בקבוקי אלכוהול שגנב מהמדפים |  שוטרי תחנת לב תל אביב שהוזעקו לזירה הצליחו לאתר את החשוד ולעצור אותו בתוך זמן קצר בסמוך למקום | צפו (בארץ)

קובי רוזן
15:57

להתקלח בתשעת הימים? | הרב עובדיה יוסף: "מי שמחמיר בזה הוא חמור"

בעיצומם של ימי האבל על חורבן המקדש, יצא מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בקריאה נחרצת לשמור על ניקיון הגוף ועל כבוד הבריות, תוך ביקורת על חומרות מיותרות | בדרשתו הבהיר הרב כי ההלכה המקורית אינה אוסרת רחיצה בתשעת הימים, והדגיש את הפער בין המנהגים לבין שורת הדין (חדשות בארץ)

דני שפיץ
15:53

מלכוד האברכים והתאריכים: המתווה שמסעיר את בחינות הדיינים

מאות נבחנים במסלול הדיינות במבוכה - בעקבות שינויים בלוחות הזמנים. בעוד האברכים מתריעים על פגיעה, ברבנות הראשית מסבירים כי מדובר בהוראת שעה שנועדה להתאים למציאות המלחמה, ומביעים נכונות לבחון הקלות לטובת הלומדים (חרדים)

חזקי שטרן
15:46

"אין לנו כלום ושום דבר, כואב לי מאוד שהזיכרון המוחשי ממנו נשרף"

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם יעל שבח, אלמנת הרב רזיאל שבח הי"ד • ביתה נשרף כליל בשריפה שפרצה ביישוב | "אנחנו אוהבים אותך ועומדים לצדכם", אמר הנשיא (בארץ)

יאיר טוקר
15:45

ואנס אמר משפט אחד יותר מדי על ישראל - והסערה פרצה: "אם אין לו הוכחות - שישתוק"

משפט אחת בדבריו של סגן הנשיא ג'יי די ואנס בריאיון שהעניק בארצות הברית הצליח לעורר את זעמם של תומכי ישראל בארצות הברית וגורמים ישראליים | זה מה שקרה (חדשות)

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