כיכר השבת
מבזקכיכר השבת

דובר צה"ל: זוהו שיגורים מאיראן לירדן, סמוך לשטח ישראל; ייתכנו זליגות והתרעות בדרום הארץ

דובר צה"ל מעדכן כי זוהו שיגורים משטח איראן לעבר העיר עקבה שבירדן, הסמוכה לאילת ולדרום הערבה. בעקבות המטחים במערכת הביטחון מזהירים מפני זליגות אפשריות של רקטות או שברי יירוט לשטח מדינת ישראל | בצבא מדגישים כי לעת עתה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אך קוראים לתושבי הדרום לגלות ערנות מוגברת ולהיכנס למרחבים המוגנים בהישמע אזעקה (ארץ)

לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

18:22

צה"ל שיגר מיירטים לעבר שברי יירוט — רסיסים נפלו ליד אילת

צה"ל דיווח כי בהמשך לשיגורים לעבר ירדן, שוגרו מספר מיירטים כנגד שברי יירוט על מנת למנוע נפילת רסיסים בשטח ישראל. כתוצאה מכך זוהו שברי מיירט שנפלו בשטח פתוח סמוך לאילת, ללא נזק וללא נפגעים. לא הופעלו התרעות על פי המדיניות, והאירוע הסתיים. אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.

קובי אטינגר
18:20

פעיל השמאל נשאל אם הוא תומך בסרבנות - התשובה שלו גרמה לו לעוף מצה"ל

פעיל השמאל עמרי רונן מארגון 'אחים לנשק' התייחס בראיון לסוגיית הסרבנות הפוליטית בראיון אמש ל'פגוש את העיתונות' | התשובה שלו הייתה ברורה - היום חתם שר הביטחון על הנחייה להדיחו ממילואים (חדשות) 

כיכר השבת
18:19

שיא חסר תקדים: אלפי נבחנים מסתערים על מבחני הרבנות

מאות נבחנים השתתפו היום בסבב הבחינות הגדול, כשברקע נתונים מדהימים על עלייה חדה במספר המועמדים. הראשון לציון והרב הגאון הגיעו לחזק את הנבחנים וקראו להם להתמיד בלימודים ולהאהיב את שם שמיים בקרב הציבור הרחב בתקופה מאתגרת זו (חרדים)

חזקי שטרן
18:05

צה"ל: שברי מיירט נפלו ליד אילת בעקבות יירוט שיגורים לירדן

צה"ל מדווח כי בהמשך לשיגורים שבוצעו לעבר ירדן, שוגרו מספר מיירטים כדי למנוע נפילת רסיסים בישראל. כתוצאה מכך, זוהו שברי מיירט שנפלו בשטח פתוח סמוך לאילת, ללא נזק וללא נפגעים. לא הופעלו התרעות על פי מדיניות. האירוע הסתיים ואין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.

ב. ניסני
18:05

שברי מיירט נפלו באילת לאחר יירוט שיגורים לעבר ירדן

צה"ל מסר כי בעקבות שיגורים שבוצעו לעבר ירדן, שוגרו מספר מיירטים כדי למנוע נפילת רסיסים בשטח ישראל. כתוצאה מכך זוהו שברי מיירט שנפלו בשטח פתוח סמוך לאילת, ללא נזק וללא נפגעים.

כיכר השבת
18:00

אחרי שהפרומו פורסם: ראש הממשלה ביטל במפתיע ראיון ב'פוקס'

17:30

תחקיר 'כיכר השבת': בזמן שישיבות נרדפות - חשודים בתמיכה בטרור מקבלים פטור 

בזמן שהישיבות הקדושות נרדפות על ידי רשות המיסים בשל לומדי תורה שלא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא, מתברר כי גופים החשודים בתמיכה בטרור לכאורה מקבלים גם מקבלים את הפטור לפי סעיף 46 | כך נראית מדינה שמעדיפה את תומכי אויבינו על פני לומדי התורה הקדושה | תחקיר מיוחד (חרדים)

קובי ישראל
17:24

לקח את המחשבים ואת התפילין: תיעוד הפריצה לסט הצילומים בתל אביב

תושב בת ים בן 35, שהיה נתון תחת מעצר בית פקטיבי, הפר את התנאים המגבילים ויצא למסע פריצה נועז בסט צילומים: גנב ציוד הפקה יקר ערך, כולל כוננים קשיחים ומחשבים, ואף הגדיל לעשות כשגנב את התפילין של אחד מאנשי הצוות | שוטרי תחנת לב תל אביב פתחו במרדף מהיר, הצליחו לשים עליו את הידיים תוך זמן קצר, והשיבו את הרכוש הגנוב בשווי עשרות אלפי שקלים לצוותי ההפקה המבוהלים (חדשות, משפט)

כיכר השבת
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר