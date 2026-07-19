צה"ל דיווח כי בהמשך לשיגורים לעבר ירדן, שוגרו מספר מיירטים כנגד שברי יירוט על מנת למנוע נפילת רסיסים בשטח ישראל. כתוצאה מכך זוהו שברי מיירט שנפלו בשטח פתוח סמוך לאילת, ללא נזק וללא נפגעים. לא הופעלו התרעות על פי המדיניות, והאירוע הסתיים. אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.קובי אטינגר
פעיל השמאל עמרי רונן מארגון 'אחים לנשק' התייחס בראיון לסוגיית הסרבנות הפוליטית בראיון אמש ל'פגוש את העיתונות' | התשובה שלו הייתה ברורה - היום חתם שר הביטחון על הנחייה להדיחו ממילואים (חדשות)כיכר השבת
מאות נבחנים השתתפו היום בסבב הבחינות הגדול, כשברקע נתונים מדהימים על עלייה חדה במספר המועמדים. הראשון לציון והרב הגאון הגיעו לחזק את הנבחנים וקראו להם להתמיד בלימודים ולהאהיב את שם שמיים בקרב הציבור הרחב בתקופה מאתגרת זו (חרדים)חזקי שטרן
צה"ל מדווח כי בהמשך לשיגורים שבוצעו לעבר ירדן, שוגרו מספר מיירטים כדי למנוע נפילת רסיסים בישראל. כתוצאה מכך, זוהו שברי מיירט שנפלו בשטח פתוח סמוך לאילת, ללא נזק וללא נפגעים. לא הופעלו התרעות על פי מדיניות. האירוע הסתיים ואין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.ב. ניסני
צה"ל מסר כי בעקבות שיגורים שבוצעו לעבר ירדן, שוגרו מספר מיירטים כדי למנוע נפילת רסיסים בשטח ישראל. כתוצאה מכך זוהו שברי מיירט שנפלו בשטח פתוח סמוך לאילת, ללא נזק וללא נפגעים.כיכר השבת
בזמן שהישיבות הקדושות נרדפות על ידי רשות המיסים בשל לומדי תורה שלא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא, מתברר כי גופים החשודים בתמיכה בטרור לכאורה מקבלים גם מקבלים את הפטור לפי סעיף 46 | כך נראית מדינה שמעדיפה את תומכי אויבינו על פני לומדי התורה הקדושה | תחקיר מיוחד (חרדים)קובי ישראל
תושב בת ים בן 35, שהיה נתון תחת מעצר בית פקטיבי, הפר את התנאים המגבילים ויצא למסע פריצה נועז בסט צילומים: גנב ציוד הפקה יקר ערך, כולל כוננים קשיחים ומחשבים, ואף הגדיל לעשות כשגנב את התפילין של אחד מאנשי הצוות | שוטרי תחנת לב תל אביב פתחו במרדף מהיר, הצליחו לשים עליו את הידיים תוך זמן קצר, והשיבו את הרכוש הגנוב בשווי עשרות אלפי שקלים לצוותי ההפקה המבוהלים (חדשות, משפט)כיכר השבת
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