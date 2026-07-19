תושב בת ים בן 35, שהיה נתון תחת מעצר בית פקטיבי, הפר את התנאים המגבילים ויצא למסע פריצה נועז בסט צילומים: גנב ציוד הפקה יקר ערך, כולל כוננים קשיחים ומחשבים, ואף הגדיל לעשות כשגנב את התפילין של אחד מאנשי הצוות | שוטרי תחנת לב תל אביב פתחו במרדף מהיר, הצליחו לשים עליו את הידיים תוך זמן קצר, והשיבו את הרכוש הגנוב בשווי עשרות אלפי שקלים לצוותי ההפקה המבוהלים (חדשות, משפט)

כיכר השבת