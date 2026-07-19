צה"ל: שברי מיירט נפלו ליד אילת בעקבות יירוט שיגורים לירדן

בזמן שהישיבות הקדושות נרדפות על ידי רשות המיסים בשל לומדי תורה שלא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא, מתברר כי גופים החשודים בתמיכה בטרור לכאורה מקבלים גם מקבלים את הפטור לפי סעיף 46 | כך נראית מדינה שמעדיפה את תומכי אויבינו על פני לומדי התורה הקדושה | תחקיר מיוחד (חרדים)

קובי ישראל