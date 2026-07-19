בום באיראן: ארה"ב השמידה את עיני המהפכה

בשבועות הקרובים ישטפו את הארץ רבבות נופשים ומטיילים מהציבור החרדי, שיצאו לאגור כוחות לאחר השנה העמוסה ולקראת זו החדשה | לצד החשש מעימותים וחיכוכים עם המגזר הכללי, מה שעלול לגרום לחילול השם, יש לתת את הדעת על תושבי "ערי הנופש החרדיות" שעבורם ימי בין הזמנים עלולים להיות סבל ממושך | עשה ולא תעשה: כך תטיילו בלי לעשות חילול השם (מגזין)

שמאי צוק