כיכר השבת
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טוויסט בעלילה: יהודיה בדרך לנשיאות הונגריה

ראש הממשלה פטר מדיאר מציע לאגדת השחמט היהודייה-הונגרייה, יהודית פולגאר, לכהן כנשיאת המדינה. המהלך מגיע כחלק מרפורמות נרחבות לשיקום הדמוקרטיה והדחת מקורביו של ויקטור אורבן, במטרה להוביל את המדינה לעידן חדש (בעולם)

פטר מדיאר ראש ממשלת הונגריה | צילום: צילום: שאטרסטוק
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