ארה"ב מכריזה: החל יישום אזורי פיילוט ב-3 כפרים בלבנון

הטרוריסט היפני קוזו אוקמוטו, מהאחראים לטבח הקטלני בנמל התעופה בלוד בשנת 1972 שבו נרצחו 24 בני אדם ונפצעו עשרות נוספים, הלך לעולמו בביירות בגיל 78 | אוקמוטו, שהיה היחיד מחברי חוליית הטרור ששרד את הפיגוע, נפצע, נלכד ונידון למאסר עולם בישראל, אך שוחרר כעבור 13 שנים במסגרת עסקת ג'יבריל. מאז שחרורו חיה הטרוריסט בלבנון תחת חסות ארגוני הטרור, תוך שממשלת לבנון מסרבת בעקביות לבקשות ההסגרה מצד יפן, עד להודעה על מותו ברובע הדאחייה (בעולם)דניאל הרץ
הנשיא האמריקני מסר בשיחה עם ברק רביד כי הוא קרוב לקבל החלטה על תקיפה מסיבית באיראן • הבהיר: ישראל תצטרף תוך 2 דקות אם אבקש, אבל אנחנו לא צריכים אף אחד | ההכרעה מתקרבת (בעולם)דוד הכהן
פועל כבן 50 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מסולם במהלך עבודות שיפוצים ברחוב הראי"ה ביהוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה לבית החולים שיבא-תל השומר.קובי רוזן
כוחות אמריקניים פגעו במעבר הגבול המרכזי בין איראן לעיראק • התקיפה משבשת את תנועת עולי הרגל השיעים ופוגעת בציר האספקה למיליציות | המסכות הוסרו (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
אלפי אזרחים קיבלו שיחות טלפון מפתיעות ללא קול בקו, חשש מפישינג ומתקפת סייבר התפשט ברשתות | התברר: בוט חיוג של מפלגת 'הדמוקרטים' יצא משליטה (פוליטי מדיני)יאיר טוקר
מבצע מודיעיני בינלאומי יוצא דופן של המוסד, שב"כ ושירותי ביון בעולם סיכל ניסיון של מיניסטריון המודיעין האיראני להחדיר חוליה מבצעית זרה לישראל במטרה להתנקש בחייהם של בכירים ישראלים. השרשרת המורכבת, שהתבססה על שיטת "פרוקסי על פרוקסי" ופליליונרים בחסות המשטר בטהרן, נחשפה ונפרמה לחלוטין. המגייס המרכזי מצרפת ("פיליפ") הוגרש, בעוד קציני המודיעין בטהרן נחשפו שמימית ותמונותיהם הותרו לפרסום (ביטחון)דניאל הרץ
6 בני אדם נפגעו בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 6 לדרום, בין מחלף חולדה למחלף שורק. התאונה אירעה בשעה 15:51. צוותי מד"א מפנים לבית החולים קפלן פצוע אחד במצב בינוני בן 27 עם חבלה בחזה, וחמישה נוספים במצב קל.קובי רוזן
סמוך לעלות השחר התעורר המשגיח הגה"צ רבי דן סגל, וזיעה קרה עטפה אותו. סבו, רבי ישעיהו הלוי הורביץ - השל"ה הקדוש, התגלה אליו בחלום וביקש ממנו שיגאל את בית הכנסת שבנה בטבריה, השבוי בידיים נוצריות | אחרי קרוב לארבע שעות של סיורים בין המסדרונות האפלים של הכנסייה, נמצאו שרידי המקווה | ישראל שפירא חושף את הביקור המיסתורי בכנסייה הנוצרית (היסטוריה)כיכר השבת
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