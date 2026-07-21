תושב נצרת נעצר: תכנן לפגוע בשר בממשלה ופנה לחמאס לקבל משאבים

הנשיא האמריקני מסר בשיחה עם ברק רביד כי הוא קרוב לקבל החלטה על תקיפה מסיבית באיראן • הבהיר: ישראל תצטרף תוך 2 דקות אם אבקש, אבל אנחנו לא צריכים אף אחד | ההכרעה מתקרבת (בעולם)

דוד הכהן