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צפו: השוטרים פתחו את הדלת - ונחרדו לגלות מי הנהג של משאית הענק

שוטרי סיור עצרו הבוקר לבדיקה משאית מנוף פלסטינית במשקל 15 טון שנעה על כביש 60, לאחר שהנהג נצפה נוסע ללא חגורת בטיחות. בבדיקה בשטח התברר כי מאחורי ההגה ישב קטין פלסטיני כבן 17 שלא הוציא רישיון נהיגה מעולם, ונהג על הרכב הכבד ללא תוקף וללא תכוגרף. הנהג הועבר לחקירה בתחנת המשטרה והמשאית הושבתה | צפו ברגעי התפיסה (בארץ)

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