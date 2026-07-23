האדמו"ר מלעלוב, השוהה בימים אלו למנוחה בעיר הקודש צפת, קונן אמש על חורבן בית המקדש בבית מדרשו השוכן בלב הסמטאות העתיקות • המוני תושבים ואורחים, ובהם רבים מהנופשים השוהים בעיר, נהרו למקום והצטרפו לאמירת הקינות • דוד כהן מגיש תיעוד (חסידים)חיים רוזנבוים
שר בקבינט הביטחון אבי דיכטר הביע התנגדות לתוכנית גרעין אזרחי אמריקאית לסעודיה. "גרעין אזרחי מארה"ב לסעודיה זה לא מה שישראל רוצה לראות, אך נראה שאין ביכולתנו למנוע זאת" אמר דיכטר. זו ההתבטאות הראשונה של שר בקבינט נגד התוכנית.כיכר השבת
5 בני אדם נפגעו בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בדרך תל מור באשדוד, כאשר אחד הרכבים התהפך. התאונה אירעה בשעה 18:16. צוותי מד"א מפנים לבית החולים אסותא באשדוד 3 פצועים במצב בינוני — גברים כבני 50, 30 ו-20 עם חבלות בחזה ובגפיים, ושניים נוספים במצב קל.קובי רוזן
הטרוריסט היפני קוזו אוקמוטו, מהאחראים לטבח הקטלני בנמל התעופה בלוד בשנת 1972 שבו נרצחו 24 בני אדם ונפצעו עשרות נוספים, הלך לעולמו בביירות בגיל 78 | אוקמוטו, שהיה היחיד מחברי חוליית הטרור ששרד את הפיגוע, נפצע, נלכד ונידון למאסר עולם בישראל, אך שוחרר כעבור 13 שנים במסגרת עסקת ג'יבריל. מאז שחרורו חיה הטרוריסט בלבנון תחת חסות ארגוני הטרור, תוך שממשלת לבנון מסרבת בעקביות לבקשות ההסגרה מצד יפן, עד להודעה על מותו ברובע הדאחייה (בעולם)דניאל הרץ
הנשיא האמריקני מסר בשיחה עם ברק רביד כי הוא קרוב לקבל החלטה על תקיפה מסיבית באיראן • הבהיר: ישראל תצטרף תוך 2 דקות אם אבקש, אבל אנחנו לא צריכים אף אחד | ההכרעה מתקרבת (בעולם)דוד הכהן
פועל כבן 50 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מסולם במהלך עבודות שיפוצים ברחוב הראי"ה ביהוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה לבית החולים שיבא-תל השומר.קובי רוזן
כוחות אמריקניים פגעו במעבר הגבול המרכזי בין איראן לעיראק • התקיפה משבשת את תנועת עולי הרגל השיעים ופוגעת בציר האספקה למיליציות | המסכות הוסרו (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
אלפי אזרחים קיבלו שיחות טלפון מפתיעות ללא קול בקו, חשש מפישינג ומתקפת סייבר התפשט ברשתות | התברר: בוט חיוג של מפלגת 'הדמוקרטים' יצא משליטה (פוליטי מדיני)יאיר טוקר
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