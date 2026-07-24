כיכר השבת
מבזקשר וגדול נפל בישראל

אבל בצפון: הגאון רבי אברהם מנחם זצ"ל, רבה הספרדי של מגדל העמק

ברוך דיין האמת | ממגדל העמק מגיעה הבשורה המרה על הסתלקותו לשמי מרום של הגאון רבי אברהם מנחם זצ"ל, רבה הספרדי של העיר, מגדולי מרביצי התורה בצפון, ומייסד מוסדות "נר הצפון" והישיבה הקטנה "נזר התורה" • העמיד תלמידים הרבה, לחם למען חינוך ילדי ישראל והקים עולה של תורה בעיר • מסע ההלוויה ייצא מבית המדרש והמוסדות לבית החיים בעיר • קווים לדמותו היוקדת (דיין האמת)

הגאון רבי אברהם מנחם | צילום: צילום: יעקב כהן
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18:39

שגרירות ארה"ב מודיעה על אפשרות לביטול טיסות לישראל בשל המתיחות מול איראן

17:01

גבר בן 80 נפטר ממכת חום בבת ים

גבר כבן 80 נפטר היום (16:07) ממכת חום סמוך לגינה ציבורית בבת ים. צוותי מד"א שהגיעו למקום מצאו אותו מחוסר הכרה עם סימני מכת חום, ולאחר פעולות החייאה נאלצו לקבוע את מותו במקום.

קובי רוזן
17:01

בני ברק: אשה צעירה במצב קשה לאחר שטבעה באמבטיה 

אשה בת 24 פונתה במצב קשה לאחר שטבעה באמבטיה בביתה • כוננים העניקו טיפול רפואי מיידי והיא פונתה לשיבא | המשפחה מבקשת תפילות עבור מיכל בת שרה איטא (חדשות חרדים)

דוד הכהן
17:01

יובל כוגן בן ה-4 נמצא בריא ושלם

יובל כוגן בן ה-4 שנעדר בחוף חופית באשקלון נמצא בריא ושלם. הילד נמצא בדרכו להוריו בליווי מפכ"ל המשטרה דני לוי ומפקד מחוז דרום, לאחר יומיים של חיפושים נרחבים שכללו מאות שוטרים, כוחות חילוץ, שיטור ימי ומערך אווירי.

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17:01

נעצרו שני מחבלים שהשתתפו בפיגוע בחוות גלעד

צה"ל ושב"כ עצרו שני מחבלים שהשתתפו בפיגוע הירי בחוות גלעד. השניים נפצעו במהלך הפיגוע, פונו לבית חולים בשכם ונעצרו שם. צה"ל ושב"כ מסרו כי זהותם של כלל המחבלים שהשתתפו בפיגוע ידועה לכוחות הביטחון, והכוחות פועלים למעצרם.

כיכר השבת
17:00

מפקד פיקוד המרכז מכריז על מבצע נרחב בשומרון לסיכול טרור

מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט הכריז על מבצע נרחב בגזרת פיקוד המרכז בעקבות הפיגוע בכפר תל. בלוט מסר כי 4 מחבלים חוסלו במקום, כולל המחבל שביצע את הירי, והנשק שנחטף נמצא בידי צה"ל. כוחות אוגדת איו"ש נערכים לפעילות סיכולים משמעותית ולמעצר כל המחבלים המעורבים. "אנחנו יוצאים למבצע נרחב, נפעל בכל דרך לבלום את ההסלמה ולהחזיר את השקט", אמר בלוט בשיחה עם ראשי ההתיישבות. יחידות הוקפצו למקום והכוחות פועלים באגרסיביות למניעת אירועים נוספים.

ב. ניסני
17:00

הילד בן 4 שנעדר באשקלון אותר בחיים

לאחר למעלה מ-24 שעות של חיפושים נרחבים, הילד בן 4 שנעדר באשקלון אותר בחיים. כ-150 מתנדבי איחוד הצלה השתתפו במבצע החיפושים, ביניהם יחידת הרחפנים הארצית, רכבי שטח, יחידת אופנועים וצוותים רגליים. יוסי עמר, מפקד יחידת הרחפנים: "לשמחתנו ברוך ה' הילד אותר חי".

קובי רוזן
16:41

איראן העבירה מפקדים בכירים וציוד צבאי לחות'ים בתימן - מה מתכננת טהראן?

טהראן שיגרה מפקדי משמרות המהפכה וציוד טילים מתקדם לתימן • המטוס נאלץ לשנות מסלול בעקבות תקיפה | המהלך מצביע על חיזוק היכולות הצבאיות של החות'ים (בעולם)

יוסי נכטיגל
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