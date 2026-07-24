במעון הנופש; בחורי אלעד נבחנו 'מזומנים' באורה

מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט הכריז על מבצע נרחב בגזרת פיקוד המרכז בעקבות הפיגוע בכפר תל. בלוט מסר כי 4 מחבלים חוסלו במקום, כולל המחבל שביצע את הירי, והנשק שנחטף נמצא בידי צה"ל. כוחות אוגדת איו"ש נערכים לפעילות סיכולים משמעותית ולמעצר כל המחבלים המעורבים. "אנחנו יוצאים למבצע נרחב, נפעל בכל דרך לבלום את ההסלמה ולהחזיר את השקט", אמר בלוט בשיחה עם ראשי ההתיישבות. יחידות הוקפצו למקום והכוחות פועלים באגרסיביות למניעת אירועים נוספים.

ב. ניסני