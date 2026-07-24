הילד בן 4 שנעדר באשקלון אותר בחיים

גבר כבן 80 נפטר היום (16:07) ממכת חום סמוך לגינה ציבורית בבת ים. צוותי מד"א שהגיעו למקום מצאו אותו מחוסר הכרה עם סימני מכת חום, ולאחר פעולות החייאה נאלצו לקבוע את מותו במקום.קובי רוזן
אשה בת 24 פונתה במצב קשה לאחר שטבעה באמבטיה בביתה • כוננים העניקו טיפול רפואי מיידי והיא פונתה לשיבא | המשפחה מבקשת תפילות עבור מיכל בת שרה איטא (חדשות חרדים)דוד הכהן
יובל כוגן בן ה-4 שנעדר בחוף חופית באשקלון נמצא בריא ושלם. הילד נמצא בדרכו להוריו בליווי מפכ"ל המשטרה דני לוי ומפקד מחוז דרום, לאחר יומיים של חיפושים נרחבים שכללו מאות שוטרים, כוחות חילוץ, שיטור ימי ומערך אווירי.קובי רוזן
צה"ל ושב"כ עצרו שני מחבלים שהשתתפו בפיגוע הירי בחוות גלעד. השניים נפצעו במהלך הפיגוע, פונו לבית חולים בשכם ונעצרו שם. צה"ל ושב"כ מסרו כי זהותם של כלל המחבלים שהשתתפו בפיגוע ידועה לכוחות הביטחון, והכוחות פועלים למעצרם.כיכר השבת
מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט הכריז על מבצע נרחב בגזרת פיקוד המרכז בעקבות הפיגוע בכפר תל. בלוט מסר כי 4 מחבלים חוסלו במקום, כולל המחבל שביצע את הירי, והנשק שנחטף נמצא בידי צה"ל. כוחות אוגדת איו"ש נערכים לפעילות סיכולים משמעותית ולמעצר כל המחבלים המעורבים. "אנחנו יוצאים למבצע נרחב, נפעל בכל דרך לבלום את ההסלמה ולהחזיר את השקט", אמר בלוט בשיחה עם ראשי ההתיישבות. יחידות הוקפצו למקום והכוחות פועלים באגרסיביות למניעת אירועים נוספים.ב. ניסני
טהראן שיגרה מפקדי משמרות המהפכה וציוד טילים מתקדם לתימן • המטוס נאלץ לשנות מסלול בעקבות תקיפה | המהלך מצביע על חיזוק היכולות הצבאיות של החות'ים (בעולם)יוסי נכטיגל
נועם שמחי יצא עם הסוס שלו לחיפושים, אך הוא טעה בדרך והגיע לנקודה בה עמד הילד מתחת לעץ | 'הוא הסתכל עלי - תגידו מזמור לתודה' (בארץ)כיכר השבת
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